錢姓男子疑似因違規被員警開罰單而心生不滿，在鐵路警殉職後留言發洩，引發眾怒。（謝瓊雲翻攝）

年輕的鐵路警察，為保護火車乘客安全，卻不幸遭逃票男子刺殺傷重身亡，引發社會大眾關注，許多網友為李姓員警的英勇、和英年早逝感到扼腕不捨，同袍更是難過哭成一團。一名錢姓男子卻在網路上不當留言「警察死得好」，瞬間引爆眾怒，被肉搜起底，他任職的農場4日晚間在臉書粉絲專頁發出聲明稿澄清，譴責員工的不當言論與加害者的惡行。

錢姓男子在相關新聞一連張貼多則情緒性留言，指「是警察死的好」、「誰叫他們找老百姓的麻煩還偷偷開紅單」，疑似因不滿被開罰單，留言立刻引發眾怒，遭憤怒網友激烈留言撻伐，並肉搜起底，四處轉傳其個資，還有人到其任職的農場留言質問「這是你們的員工嗎？」

這家生態休閒農場晚間指出，傍晚即已注意到網友群情激憤，多名員工、主管都收到親友轉傳相關社群留言，緊急查證後確認是農場製造生產太空菇包部門的員工，於2014年任職至今，平日並無不良與異常狀況，經主管詢問後坦承是情緒因素，導致言行失當犯下錯誤。

聲明強調，雖屬員工個人言論，但在此同時仍非常不恰當，該名員工已將留言刪除，也會在社群公開道歉。

這份「關於XX員工私人不當言論之聲明」內容全文：

關於7月4日本公司錢姓員工由於個人情緒因素於社群上對於鐵路警察因公殉職之事件所發佈之不當言論，本公司予以強烈的譴責，該言論完全不代表本公司立場。

經查明且主管對該員進行約談後，該員坦承其行為確為失當，已將留言刪除，並為自己的行為在社群網站進行說明道歉。

對於李姓員警所遭遇的不幸事件，XX部落深感遺憾和惋惜，並強烈譴責加害者之行為。未來XX部落將會持續投身公益，以企業的角度為警界及社會貢獻棉薄之力。特此聲明。XX部落 2019年7月4日

(中時 )