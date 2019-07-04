國民黨國5位總統初選參選人異口同聲，要求繼續使用核能，並批蔡政府能源政策失當，但總統蔡英文今(4)日反嗆，台灣不缺電，就算今天天氣炎熱，備轉容量還是到10％。對此，前行政院長張善政質疑，難道未來高科技要靠這10％撐30年？

張善政在臉書上表示，蔡英文說天氣這麼熱，備轉容量還有10%，所以台灣不缺電。換句話說，她忽視未來高科技產業升級用電，想靠這10％撐30年嗎？張善政批蔡英文目光短淺，如何治國？

網友留言大酸蔡英文，「千金大小姐就宣導用愛發電啊」、「我忍著不開電扇，冷氣，這個人卻拿來說嘴。」、「核能電廠一間一間等著除役，這樂觀得莫名其妙」、「她不是目光短淺，而是目光如豆！」、「這種昏君啊 殘害我們台中人的身體！！」、「最近都下雨才有那10%多出來ㄟ」、「還要忍耐她到1/11……都內傷了」、「因為30年後不關菜英文的權與利」、「既然夠，那為什麼偷偷重起核電」、「今天核能還佔了11%。要是非核家園是現在進行式，那可就完全沒有備轉了」。

(中時電子報)