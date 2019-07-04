兩輛25噸重的布萊德雷式戰鬥車(M2 Bradley IFV)已現身在林肯紀念堂外廣場，要做為川普總統在7月4日國慶演講的背景。

美國海軍儀仗隊成員，抓緊時間練習他們的花式操槍。(圖/美聯社)

軍事網(military.com)報導，本週二晚上(7月2日)，兩輛大型平台卡車，將M2裝甲車送到國家廣場附近，停在林肯紀念堂後面的一條小街上，並且一直都有警察看守。到了星期三下午，工作人員開始鋪設金屬板，做為布萊德雷戰鬥車的移動路徑，畢竟25噸重履帶車壓在道路上，是會把路面給損壞的。

Military equipment in place for Trump's July 4th

除了M2，兩輛M1A2 艾布蘭式戰車( Abrams)一輛M88A2 裝甲救援車，也在週二從喬治亞州史都華要塞(Fort Stewart)，搭乘鐵路，抵達哥倫比亞特區。應該也是要大型平台車 ，才能將兩輛70噸重的戰車送到會場。

民眾已經可以看到林肯紀念堂外更在搭建的舞台與大型轉播螢幕，不少民眾也對布萊德雷這樣的「稀客」指指點點，或者合拍照片。

對於川普在國慶日展示軍備，遊客有不同的看法。一名來自芝加哥的59歲女士瑪麗‧麥克唐納說：「這太可悲了，我不認為這些現代武器與慶祝獨立日有什麼關係。」

另一名同樣59歲，來自奧克拉荷馬州諾曼市的魏斯‧霍爾(Wes Hall)則有不同的看法，他覺得展示美國裝備很不錯，他是個老師，帶領一群學生來參加盛會，認為能夠看到裝甲車，是難得的獎勵。他說：「我覺得這很好，這些裝備是我們軍火庫的一部分，為什麼不在我們國家的生日那天展示？」

白宮官員將7月4日的軍備遊行，形塑成對軍方的致敬，是不分黨派的。相反的，民主黨則批評國慶日成了「偽裝成愛國事件的政治集會」。

(中時電子報)