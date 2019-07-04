射箭世界盃德國柏林站，中華反曲弓女將譚雅婷在個人賽8強賽6比0輕取隊友雷千瑩，可惜4強賽遭到韓國好手完封，將在周日爭奪銅牌。

雷千瑩剛在世錦賽奪得個人賽金牌，寫下台灣射箭史上新紀錄，這次在柏林站資格賽射出640640分排名第五，譚雅婷同樣是640分，但憑藉較多的滿分箭名列第四，林佳恩648分高居第二。

個人名列第二種子的林佳恩，首戰輪空，沒想到32強賽就慘敗在日本選手的箭下。雷千瑩先以7比1輕取日本選手，緊接著又以5比3淘汰大陸選手；譚雅婷則接連擊敗克羅埃西亞和印度選手。

雷千瑩與譚雅婷兩人在8強賽狹路相逢，譚雅婷狀況非常好，射出10支滿分箭，最終以29比28、29比26、28比26輕鬆擊敗雷千瑩，取得4強門票。

譚雅婷在四強賽碰到大會18歲韓國頭號種子安山，譚雅婷表現得很出色，三回合分別射出27分、28分、28分，但安山更加恐怖，分別射出28分、29分、29分，譚雅婷只能飲恨吞敗。

女子團體賽，中華隊在資格賽以1928分高居第一種子，中華隊首戰6比0完封紐西蘭，8強賽與俄羅斯激戰至延長加賽，三位女將最終5比4險勝。

中華隊在4強賽迎戰強敵義大利，第一回合義大利後3箭都射出滿分箭，55比54逆轉擊敗中華隊，第二回合中華隊前3箭都射出10分箭，領先對手3分，可惜後3箭疲軟下來，被義大利追上，雙方56戰成平手，義大利積分3比1領先。

第三回合，中華隊又發生老毛病，射完前3箭領先對方多達5分，沒想到後3箭竟射出8分、8分、6分，義大利後3箭射出29分，最終中華隊51比54，1比5止步四強。

(中時電子報)