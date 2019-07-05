因一本「神級素描筆記」，讓就讀輔英科大護理系凌以蓁在網路世界爆紅。（凌以蓁提供）

就讀輔英科技大學護理系2年級凌以蓁，從小就愛畫圖，為精準掌握人體構造，她將骨骼與肌肉完整描繪於筆記，意外被放上網路而爆紅，她笑著說，就是一次特別經驗，回過頭還是得專注在課業上，未來想當國際志工，利用專業幫助更多人。

「曾經因為畫圖被誇獎」，凌以蓁透露，從小就愛畫畫，記得因此被人稱讚，從那次之後就更專注於畫紙上，國小、國中都是美術科班，但過程中發現，每次學習似乎都是為了拿獎而畫，漸漸失去因為「喜歡」而畫的初衷。

權衡下就以普通高中為升學目標，「本來想當警察」，凌以蓁笑說，無奈身高不夠被迫放棄，在家人建議下考取護理系，「反正一樣是助人為業的工作」。

但她也沒因此放棄畫圖，每當讀書讀累了，就拿起畫筆當作紓壓，其中一堂解剖學，為了方便記憶人體構造，她將骨骼、肌肉精準記錄下來，這份「神級素描筆記」意外被ＰＯ上網，加上她甜美照片曝光，瞬間吸引上萬網友關注。

不少人加她臉書好友，還有醫師邀約合作論文，電視節目也爭相邀請，最特別的是有一位罹患大腸癌民眾，盼能幫他畫出自己大腸，凌以蓁苦笑著說，最後都不了了之。

回歸學生日常，她透露未來想到國外擔任國際志工，期待是到醫療資源不佳的第三世界奉獻所學，目前正積極補強外語能力，她說，就是想用自己專業幫助更多人。

(中時 )