違法陸資來台最高罰鍰日前立法提高到2500萬，經濟部近日再訂出裁罰基準細則，凡屬影響國安、核心技術移轉、惡意挖角等10種行為陸資，罰鍰可多提高2到3倍，但仍不可超過2500萬上限。

今年立法院4月三讀通過《兩岸人民關係條例第93條之1修正案》，凡是陸資未經許可在台從事投資，最高可處2500萬元。比過去最高60萬元高出許多。

經濟部近日再公布《處理大陸地區投資人來臺投資違法案件裁罰基準》子法，對違法中資依投資金額訂出六級處罰級距。凡在100萬元以下小金額者，只罰12萬元。1000萬、5000萬、1億、5億元以下部分，則依投資金額罰百分之1、2、3、4。超過5億元以上，則統一罰百分之5。

但這只是一般違規情形，子法定出10種違規樣態，可比一般罰鍰金額多罰2倍至3倍。分別是投資經營對國家安全有不利影響、有資安疑慮、導致國內核心技術移轉、不屬於大陸人民來台開放業別、限制開放業別、惡意挖角行為、惡性倒閉造成重大勞資糾紛、背信侵占刑事犯罪行為、近二年營業額超過投資金額、以及其他情節重大者等。不過雖然可加重罰鍰，仍不得高於母法最高裁罰金額。

至於國安等標準如何認定？經濟部表示，違法陸資如被檢舉或查獲，有這10樣態會交由相關單位認定，如屬國安問題會有國安局等單位審查意見，屬實才會加重罰鍰。

(中時 )