威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了！台灣彩券表示，威力彩已連36槓，在連槓效益下，預估下期銷售金額1.8億元，頭獎累積上看8.7億元。

根據台彩網站公告，第108000053期中獎號碼，依大小排序分別為22、23、24、33、34、38，第二區為04。

(中時 )