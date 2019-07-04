威力彩又槓龜 下期頭獎上看8.7億 23:152019/07/04 中時 洪凱音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了，下期上看8.7億元。（中時報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎，頭獎又槓龜了！台灣彩券表示，威力彩已連36槓，在連槓效益下，預估下期銷售金額1.8億元，頭獎累積上看8.7億元。 根據台彩網站公告，第108000053期中獎號碼，依大小排序分別為22、23、24、33、34、38，第二區為04。 (中時 ) #頭獎 #威力彩 #槓龜 也許您會感興趣 推薦閱讀 威力彩今日頭獎上看7.7億元 大樂透明(7／2)頭獎上看3.1億元 15:152019/07/01 財經 連槓34期試手氣! 威力彩7.7億獎號出爐 21:082019/07/01 財經 台彩發新款刮刮樂─「撲克對對樂」頭獎2百萬 11:102019/07/02 財經 刮刮樂撲克對對樂 頭獎200萬 04:102019/07/04 產業特刊 對獎拚發財夢! 威力彩8.2億獎號出爐 21:112019/07/04 財經 生活熱門新聞 減肥別吃！這2種水果比吃肉還胖 - 生活 長榮航：工會抹黑打口水戰 空服員進退兩難 - 生活 - 工商 小英說天熱不缺電 張善政：備轉10％怎麼撐30年？ - 生活 印尼生超時被剋扣 建國科大調查後副校長調職 - 生活 - 中時 林佳龍臉書發文悼警 要求記取教訓 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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