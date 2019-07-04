捷運環狀線鋼輪摩擦鋼軌產生高頻噪音引發民怨，還驚動新北市長侯友宜突襲是抽檢噪音狀況，對此新北市議員蘇泓欽質疑，同樣使用鋼軌、鋼輪的捷運三鶯線是否也會出現類似噪音？對此捷運工程局表示，摩擦噪音難免，但會汲取環狀線減噪經驗，將三鶯線列車行進時的噪音降至最低。

捷運工程局表示，環狀線興建時，目前噪音最大的縣民大道路段軌道，因與地下的高鐵、台鐵共構，鋼構的軌道鋼梁承載重量有限，造成隔音牆施減噪效果有限，未來將透過使用潤滑油、修整鋼軌、鋼輪降低噪音，以求分貝值符合法規規範。

對於民代質疑，類似高頻噪音是否也會在三鶯線出現，捷運工程局指出，三鶯線彎度最大的路線位於三峽區三樹路、國慶路上，至於鶯歌建國路、國華路口彎度也很大，針對這幾處地點都會施作隔音牆，避免噪音擾民。

捷運工程局表示，三鶯線與環狀線皆為鋼軌鋼輪捷運系統，日後列車行進時，除嚴格要求分貝值符合法規之規定外，三鶯線也會汲取環狀線之經驗滾動檢討改進，並將透過降低鋼輪和鋼軌產生的噪音源，以及隔音設施的設置，將噪音降至最低。

(中時 )