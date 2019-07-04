俄羅斯海軍AS-12深潛器

日前發生失火事故造成重大損失的俄羅斯深潛器引起外界普遍關注，俄國防部對該深潛器型號至今未正式公布，但據了解是被稱為俄海軍最神秘的艦艇之一的AS-12深潛器。雖然艇上並未配置一般潛艇攻擊用的魚雷，但配備核子動力與罕見的球形鈦合金內層艇身。其主要執行的是極重要的深海任務，包括建設與維護水下通訊與偵測系統，並破壞敵方類似裝置，同時為試驗新式武器提供支援。

據《新浪軍事》報導指出，AS-12深潛器在前蘇聯時期已開始建造，由於保密程度較高，建造工作均在船廠室內船台上進行，以避開美國偵察衛星。外界第一次知道AS-12潛艇的存在已是冷戰後的2012年，當時是俄羅斯公佈北極考察情況，俄官方宣布AS-12潛入水下2-3千米獲取海底岩石樣本，外界由此得知AS-12具備非常優秀深潛能力。

Komsomolskaya Pravda military columnist: Crew of damaged submarine (presumed Losharik) was elite, suggesting highly sensitive mission — such as recovering lost Poseidon nuclear-armed drone. Includes a nice Losharik graphic that may or may not be accurate.https://t.co/tlJIFfDcos pic.twitter.com/1UBV5EbmR2 — Matthew Bodner (@mattb0401) July 3, 2019

報導說，AS-12採用核動力推進，最高航速30節。是當今最小核潛艇之一。任務包括建設和維護水下通信系統、水聲系統，為新型武器試驗提供支援，破壞北約和西方水下通信系統和水聲系統等。此類工作屬極機密的軍事任務，因此俄軍不願透露更多的失事細節與相關資訊。官方說法是主要執行海洋考察和海底勘測，但西方軍事專家皆認為這艘潛艇也能執行特種作戰任務。

專案計劃編號10831的AS-12深潛器艇身結構示意圖。（圖／推特@Flroach）

報導指出，AS-12設計於上世紀80年代，首艇在1988年開工，艇長70米，寬7米，水下排水量2000噸，艇員25人。除採用核動力推進外，最獨特的是使用鈦合金球狀結構，以增加下潛深度，非官方的數據稱AS-12最大下潛深度達到6000米左右。為了增強水下作業能力，它還配備有較為齊全水聲系統，包括側掃聲納，可以在海底進行施工、抓取水下樣本的機械手臂。

AS-12原屬於前蘇聯海軍深水研究總局的裝備，該機構是前蘇聯機密情報機構之一，主要用於水下研究和試驗，包括海洋環境、海底地形等等。由於地殼是在不斷運動之中，海底地形也會不斷變化，因此要不斷進行監測，才能保證潛艇水下航行和作戰安全。

Russian media say that the sub on which the 14 servicemen died was an AS-12 "Losharik", which is used for special operations. This is the same sub that the US claimed was capable of damaging undersea cables, accusing Russia of seeking to intercept or disrupt communications. pic.twitter.com/t4VcVSDJfN — Brasco_Aad (@Brasco_Aad) July 2, 2019

報導說，AS-12開工的時候，前蘇聯已瀕臨解體，加上潛艇技術難度非常大，所以建造工作一直時斷時續。蘇聯解體之後，俄羅斯經濟不振，建造AS-12計劃一直處於停滯狀態。新世紀隨著俄羅斯經濟好轉，工程才恢復進行。由於AS-12保密程度較高，建造工作均在船廠室內船臺進行，以避開美國偵察衛星。下水和海試也沒有對外透露詳細資訊，外界只知大約在2010年左右交付俄羅斯海軍北方艦隊，為此俄羅斯海軍改裝了1艘677BDR（D-3）級戰略導彈核潛艇，作為AS-12的母艇。

報導認為，俄國防部對失事AS-12諱莫如深，可能是因執行敏感任務。事發地點在俄國領海內，可能不是針對西方水下系統進行偵察，比較可能的是進行水下地形考察，或為俄羅斯新一代核潛艇執行水下作戰任務支援，此外還有一種可能是為新式水下聲納陣列進行前期準備工程。這種新一代水下聲納陣列用於探測美國新一代核潛艇，以提高俄羅斯水下防禦能力。

(中時電子報)