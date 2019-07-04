日前發生失火事故造成重大損失的俄羅斯深潛器引起外界普遍關注，俄國防部對該深潛器型號至今未正式公布，但據了解是被稱為俄海軍最神秘的艦艇之一的AS-12深潛器。雖然艇上並未配置一般潛艇攻擊用的魚雷，但配備核子動力與罕見的球形鈦合金內層艇身。其主要執行的是極重要的深海任務，包括建設與維護水下通訊與偵測系統，並破壞敵方類似裝置，同時為試驗新式武器提供支援。
據《新浪軍事》報導指出，AS-12深潛器在前蘇聯時期已開始建造，由於保密程度較高，建造工作均在船廠室內船台上進行，以避開美國偵察衛星。外界第一次知道AS-12潛艇的存在已是冷戰後的2012年，當時是俄羅斯公佈北極考察情況，俄官方宣布AS-12潛入水下2-3千米獲取海底岩石樣本，外界由此得知AS-12具備非常優秀深潛能力。
報導說，AS-12採用核動力推進，最高航速30節。是當今最小核潛艇之一。任務包括建設和維護水下通信系統、水聲系統，為新型武器試驗提供支援，破壞北約和西方水下通信系統和水聲系統等。此類工作屬極機密的軍事任務，因此俄軍不願透露更多的失事細節與相關資訊。官方說法是主要執行海洋考察和海底勘測，但西方軍事專家皆認為這艘潛艇也能執行特種作戰任務。
報導指出，AS-12設計於上世紀80年代，首艇在1988年開工，艇長70米，寬7米，水下排水量2000噸，艇員25人。除採用核動力推進外，最獨特的是使用鈦合金球狀結構，以增加下潛深度，非官方的數據稱AS-12最大下潛深度達到6000米左右。為了增強水下作業能力，它還配備有較為齊全水聲系統，包括側掃聲納，可以在海底進行施工、抓取水下樣本的機械手臂。
AS-12原屬於前蘇聯海軍深水研究總局的裝備，該機構是前蘇聯機密情報機構之一，主要用於水下研究和試驗，包括海洋環境、海底地形等等。由於地殼是在不斷運動之中，海底地形也會不斷變化，因此要不斷進行監測，才能保證潛艇水下航行和作戰安全。
報導說，AS-12開工的時候，前蘇聯已瀕臨解體，加上潛艇技術難度非常大，所以建造工作一直時斷時續。蘇聯解體之後，俄羅斯經濟不振，建造AS-12計劃一直處於停滯狀態。新世紀隨著俄羅斯經濟好轉，工程才恢復進行。由於AS-12保密程度較高，建造工作均在船廠室內船臺進行，以避開美國偵察衛星。下水和海試也沒有對外透露詳細資訊，外界只知大約在2010年左右交付俄羅斯海軍北方艦隊，為此俄羅斯海軍改裝了1艘677BDR（D-3）級戰略導彈核潛艇，作為AS-12的母艇。
報導認為，俄國防部對失事AS-12諱莫如深，可能是因執行敏感任務。事發地點在俄國領海內，可能不是針對西方水下系統進行偵察，比較可能的是進行水下地形考察，或為俄羅斯新一代核潛艇執行水下作戰任務支援，此外還有一種可能是為新式水下聲納陣列進行前期準備工程。這種新一代水下聲納陣列用於探測美國新一代核潛艇，以提高俄羅斯水下防禦能力。
(中時電子報)
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