國民黨總統初選，韓國瑜、郭台銘競爭激烈，綠媒最新的高雄市民調顯示，若由郭出線，韓國瑜支持者逾3成8會因此不投票。

根據《美麗島電子報》7月民調顯示，以韓、蔡、柯與郭、蔡、柯交叉對照，韓國瑜可轉給郭台銘34.5%、轉給柯文哲20.3%。也就是說，1000位韓國瑜支持者，有345人可轉投郭台銘，同時有203人將轉投柯文哲。

至於郭台銘，可轉投給韓國瑜43.4%、轉投給柯文哲23.6%。也就是說，1000位郭台銘支持者，有434人可轉投韓國瑜，也有236人將轉投柯P。這也反映出，在3人競爭下，韓國瑜支持者明顯較不願意轉投給郭台銘，甚至超過3成8會因此不投票。

另就高雄市民眾的政治立場而言，泛藍民眾79.6%滿意市長韓國瑜的施政表現，其中43.9%表示很滿意。

該調查是由戴立安規畫執行，畢肯市場研究股份有限公司執行電訪。調查範圍為高雄市，調查對象為年滿20歲的民眾。成功完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。調查時間7月1日至7月2日。

(中時電子報)