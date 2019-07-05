王兆祥16年前從中華電信退休，某次在長輩的介紹下加盟陳Q高雄古早黑砂糖剉冰。（實習記者陳志綸攝）

王兆祥16年前從中華電信退休，某次在長輩的介紹下加盟陳Q高雄古早黑砂糖剉冰。（實習記者陳志綸攝）

王兆祥16年前從中華電信退休，某次在長輩的介紹下，吃到了來自高雄的陳Q古早味黑糖剉冰，剉冰獨特的口味，打動了他的心，毅然決然加盟冰店，以黑糖剉冰作為退休後的第二事業，選址永和安樂路，也意外帶動該路成為當地知名的冰品美食街。

王兆祥表示，黑糖漿是用白甘蔗與砂糖熬煮40個小時而製成，相較於其他冰店用果糖熬煮出來的糖漿，該店糖漿略為濃稠，使得糖漿能浮在剉冰的上頭，又帶有甜而不膩的口感。

該店有30幾種的配料，都是王兆祥每天親自烹煮，其中店內的招牌黑糖Q粿，有別於其他冰店的粉粿，他特別在粉粿加入自家特製的黑糖漿，成為該店的熱門配料。另外，他也獨家研發豆花，天天新鮮現作。

除了剉冰的口味之外，王兆祥格外注重衛生的部分，很多剉冰店都是用外面製作的大冰塊，在運送的過程中容易孳生細菌，然而他決定使用店內自製的冰塊，利用獨家兩道過濾器的過濾，減少運輸的汙染，成為店內衛生品質把關的關鍵。

王兆祥說，16年前帶兒子考試途中，意外發現該址在出租，由於緊鄰四號公園加上與房東相談甚歡，遂決定在該址創業，成為永和安樂路第一家冰店，16年來欣欣向榮，事業蒸蒸日上，逐漸開始有一家又一家的剉冰店模仿他在4號公園旁開店 。

王兆祥強調，之所以能稱霸冰店競爭激烈的安樂路的關鍵還是在於「對食品品質的堅持、熱忱的服務，打造顧客的幸福感。」

店名：陳Q高雄古早黑砂糖剉冰永和王歌店

地址：新北市永和區安樂路240號

電話：02-3233-6887

營業時間：中午12時至下午12時（冬季不營業）

售價：剉冰（5種配料）60元

(中時 )