身為今年自由市場最後一條「大魚」，暴龍明星前鋒「可愛」里歐納德算是吊足眾人胃口！《The Athletic》記者楊恩報導，儘管已經飛回多倫多跟暴龍會面，里歐納德仍然卻還需要幾天才能確定未來動態，也沒討論過續約2年可能性。

「我所得到關於里歐納德的消息，他不太可能在這兩天做出決定，因為他還需要幾天時間考慮，」楊恩表示，「里歐納德和他的團隊正在經歷審慎考慮過程，且在做出下一步決定之前，需要更多時間認真思考，卻沒打算討論2年續約。」

楊恩的這則關於里歐納德順延公布決定時程的報導，擺明跟《ESPN》球評傑倫羅斯預告里歐納德幾乎確定續留暴龍2年新聞「對嗆」，反正里歐納德遲早會宣布自己決定，屆時就可知道哪邊的爆料才是真的，哪邊的爆料完全瞎掰了。

向來幫忙里歐納德經營社群媒體的姊姊梅夏，也貼出一張里歐納德比出安靜的手勢照片，且寫著，「要有耐心！」頓時引發不少湖人與暴龍球迷回覆，無非都想拜託梅夏幫忙說服里歐納德續留暴龍或跳槽湖人，可惜恐怕都沒什麼用吧！

(中時電子報)