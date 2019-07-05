美國總統川普上月30日才與北韓最高領導人金正恩上演「大和解」，於兩韓非軍事區相見歡，不僅創下歷史畫面，讓美朝關係自二月底以來「金川二會」破局以來見似有所好轉，但北韓3日控訴川普邀約金正恩會面那天，美國在致各國信中呼籲遣返北韓勞工，顯示其實際上仍「不顧一切地」對北韓採取敵對行為。

美國6月29日偕同英國、法國及德國送出這封信，呼籲各國遵守制裁規定，在年底前遣返所有北韓勞工。法新社報導，北韓駐聯合國使團說，這封發給所有聯合國成員國的信函顯示，儘管美國正在促成對話，但它「實際上愈來愈不顧一切地對北韓採取敵對行為」。

北韓使團在新聞聲明中說：「寄發聯名信的行為是美國常駐聯合國使團在國務院指使下做出，在同一天，川普總統還提議要召開峰會會面，我們無法對這個事實視而不見。」北韓使團表示，北韓並不渴望撤銷制裁，而說美國將制裁視為解決所有問題的萬靈丹，這是十分荒謬的。

為因應北韓的彈道飛彈與核子測試，聯合國安全理事會採取一系列制裁。聯合國制裁決議禁止與北韓勞工簽署新合約，並聲明目前聘僱北韓勞工的所有國家，年底前將遣返他們回國。聯合國專家估計，每年有數以萬計北韓人民出國工作，多半前往俄羅斯與中國，在奴隸式的環境下勞動，以為平壤賺取強勢貨幣。

(中時電子報)