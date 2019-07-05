眾所矚目的美國海豹部隊排長蓋拉格（Edward Gallagher）涉嫌殺害IS青少年戰俘一案2日判決大翻盤，7項戰爭罪名當中6項全部無罪，僅一項和戰俘屍體合影的指控有罪，先前就相當關注此案的美國總統川普聞訊後在推特大表恭喜，同時不諱言自己從中幫了忙，不過蓋拉格仍受到降級處分，薪俸、退休金都大受影響。

海豹部隊戰士蓋拉格割喉戰俘案大翻盤，2日重獲自由後，蓋拉格接受「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時親自感謝川普對該案件的「介入」。

綜合「財經內幕」（Business Insider）、美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）報導，蓋拉格被控於2017年駐紮伊拉克大城摩蘇爾（Mosul）期間殘殺一名正在接受治療的伊斯蘭國（IS）青少年戰俘，事後還和屍體留下「勝利紀念照」並傳給友人炫耀，另外他也被指駐守戰地期間濫殺平民，遭屬下舉報，美國海軍於1年後展開調查。原本蓋拉格有可能面臨終生監禁的嚴重後果，不過由於事發已久，許多物證已不存在，陪審團僅能以證人證詞作為判斷，最終陪審團於2日作出6項指控無罪的判決，和戰俘屍體合影的指控因的確有多張照片佐證，因此有罪。

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陪審團判處蓋拉格4個月有期徒刑，不過他去年9月遭逮捕後，已被關禁閉長達8個月，因此不用再另外服刑，當日判決結束後便重獲自由。但是蓋拉格仍面臨其他懲處，海軍對他作出降職處分，從E7階的士官降級為E6階的中士，薪俸及退休金也因此大受影響，目前尚不清楚退休金將會被砍掉多少。另外，法庭也要求蓋拉格每個月繳交2,697美元（約新台幣83,838元）罰金，連續繳交4個月。蓋拉格再3周就服役滿20年，具備退休資格。

不過案情大翻盤、蓋拉格能夠重獲自由，川普其實起到關鍵作用，蓋拉格的律師向財經內幕證實，川普的介入確實「讓整個世界變得不同」。原來2018年9月蓋拉格因恐嚇證人、干預司法等罪名被捕後，被關押在加州的Naval Consolidated Brig Miramar海軍監獄，在律師團不斷向海軍抱怨這違反憲法賦予蓋拉格的權利後，川普一句推文就讓蓋拉格移到限制較低的監禁設施。

川普在今年3月底的推文預告：「為了榮耀他過去為我們國家所做的服務，在等待出庭前，海豹隊員蓋拉格很快就被移到限制性較低的拘禁環境。這流程應該會很快！」

律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）說這讓蓋拉格能夠「有意義地」、好好地和律師團準備自己的訴訟，「這讓事情出現很大變化，我們非常感謝。」

蓋拉格周二重獲自由，川普聞訊後在推特大聲祝賀，並且不諱言自己居中扮演的角色。他說：「恭喜海豹隊員蓋拉格、他非常棒的妻子Andrea，以及他們全家人，你們經歷太多，真開心我能幫上忙。」

文章來源：Navy SEAL Eddie Gallagher sentenced to reduced rank, partial pay, after being cleared of murder charges

文章來源：Navy SEAL Eddie Gallagher sentenced to reduction in rank and partial pay

文章來源：Navy SEAL Eddie Gallagher busted down one rank after being found guilty of posing for photo with ISIS fighter's body

文章來源：Trump congratulates Navy SEAL acquitted of murder but found guilty of posing for photos with a dead prisoner

(中時電子報)

#川普 #海豹部隊 #割喉