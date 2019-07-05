眾所矚目的美國海豹部隊排長蓋拉格（Edward Gallagher）涉嫌殺害IS青少年戰俘一案2日判決大翻盤，7項戰爭罪名當中6項全部無罪，僅一項和戰俘屍體合影的指控有罪，先前就相當關注此案的美國總統川普聞訊後在推特大表恭喜，同時不諱言自己從中幫了忙，不過蓋拉格仍受到降級處分，薪俸、退休金都大受影響。

海豹部隊戰士蓋拉格割喉戰俘案大翻盤，2日重獲自由後，蓋拉格接受「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目專訪時親自感謝川普對該案件的「介入」。

綜合「財經內幕」（Business Insider）、美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）報導，蓋拉格被控於2017年駐紮伊拉克大城摩蘇爾（Mosul）期間殘殺一名正在接受治療的伊斯蘭國（IS）青少年戰俘，事後還和屍體留下「勝利紀念照」並傳給友人炫耀，另外他也被指駐守戰地期間濫殺平民，遭屬下舉報，美國海軍於1年後展開調查。原本蓋拉格有可能面臨終生監禁的嚴重後果，不過由於事發已久，許多物證已不存在，陪審團僅能以證人證詞作為判斷，最終陪審團於2日作出6項指控無罪的判決，和戰俘屍體合影的指控因的確有多張照片佐證，因此有罪。

陪審團判處蓋拉格4個月有期徒刑，不過他去年9月遭逮捕後，已被關禁閉長達8個月，因此不用再另外服刑，當日判決結束後便重獲自由。但是蓋拉格仍面臨其他懲處，海軍對他作出降職處分，從E7階的士官降級為E6階的中士，薪俸及退休金也因此大受影響，目前尚不清楚退休金將會被砍掉多少。另外，法庭也要求蓋拉格每個月繳交2,697美元（約新台幣83,838元）罰金，連續繳交4個月。蓋拉格再3周就服役滿20年，具備退休資格。

不過案情大翻盤、蓋拉格能夠重獲自由，川普其實起到關鍵作用，蓋拉格的律師向財經內幕證實，川普的介入確實「讓整個世界變得不同」。原來2018年9月蓋拉格因恐嚇證人、干預司法等罪名被捕後，被關押在加州的Naval Consolidated Brig Miramar海軍監獄，在律師團不斷向海軍抱怨這違反憲法賦予蓋拉格的權利後，川普一句推文就讓蓋拉格移到限制較低的監禁設施。

川普在今年3月底的推文預告：「為了榮耀他過去為我們國家所做的服務，在等待出庭前，海豹隊員蓋拉格很快就被移到限制性較低的拘禁環境。這流程應該會很快！」

In honor of his past service to our Country, Navy Seal #EddieGallagher will soon be moved to less restrictive confinement while he awaits his day in court. Process should move quickly! @foxandfriends @RepRalphNorman — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2019

律師帕拉托雷（Timothy Parlatore）說這讓蓋拉格能夠「有意義地」、好好地和律師團準備自己的訴訟，「這讓事情出現很大變化，我們非常感謝。」

蓋拉格周二重獲自由，川普聞訊後在推特大聲祝賀，並且不諱言自己居中扮演的角色。他說：「恭喜海豹隊員蓋拉格、他非常棒的妻子Andrea，以及他們全家人，你們經歷太多，真開心我能幫上忙。」

Congratulations to Navy Seal Eddie Gallagher, his wonderful wife Andrea, and his entire family. You have been through much together. Glad I could help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月3日

(中時電子報)