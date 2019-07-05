20190704中天新聞 遭館長酸「假愛台」吳宗憲直播火大駁斥

綜藝天王吳宗憲因不滿遭「館長」陳之漢在直播中點名「假愛台」，痛批他賺的是台灣人的錢，再飛去大陸賺大陸人的錢，日前也在臉書直播中反擊，除了強調自己無黨無派，身為藝人職責是為人民服務，赴陸表演也是為人民服務，還反嗆館長：「拿公益來比啊，對不對，921你捐多少？」對此館長昨日深夜也在臉書連PO兩則訊息，正面回應吳宗憲質疑。

館長昨晚在臉書連發2則PO文回應吳宗憲質疑，他第一篇發文先PO出昔日救災照，回憶921當時他一天只睡4小時，「整天挖屍體用生命去挖，隨時會崩塌我們依然在危樓下作業，前14天我沒換過內褲沒洗過澡，沒吃飽飯也沒睡覺超過四小時，之後超過90天過著幫災民清理家園，天天睡在騎樓、學校走廊，沒有辦法天天洗澡，也沒有辦法天天換衣服常常三天到四天才洗一次。」

館長說他知道捐錢重要，所以常捐錢，「但你要用921問我捐多少？？？？我只能跟你講現場用生命救難的人，絕對不會比捐錢的人付出少，甚至常有性命危險我們也不怕，你做得到嗎？？？？？？？」短短幾句話問號狂發，不難看出館長的激動情緒。

但就疑似有人質疑館長「甚麼當時是軍人，這就是聽命令沒啥了不起」，讓他吞不下這口氣，再度發文稱是吳宗憲說「拿公益來比啊，對不對，921你捐多少？」直指吳宗憲話中之意是有捐錢，比他們在災區冒生命危險，吃不好睡不飽拿生命去救助還偉大。

「拿捐錢來壓我，然後酸民說當軍人救災是應該的？？？」館長怒嗆酸民這句話應該說給當年所有救災的人聽聽！

(中時電子報)