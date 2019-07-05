總統初選，民進黨已確定由蔡英文總統代表出戰2020，國民黨則在8日至14日展開民調。前太陽花成員妖西感嘆，如今國民黨居然比民進黨更符合民主精神。

妖西昨在臉書感慨說，總統初選，一直被他們唾棄厭惡的國民黨，竟然比民進黨更符合民主精神，至少形式上看起來。而面對造成這個荒謬局面的蔡英文，以前那些整天把民主自由、公平正義掛在嘴巴的人不反、不敢反，甚至一句話也不吭，「我從骨子裡瞧不起那些人」。

也有PTT網民貼文指出，這次2020兩大黨總統初選，他認為國民黨比民進黨還民主多了。從以前到現在，民進黨整天把民主掛在嘴邊，這次初選卻做了最不好的示範。國民黨雖然長期被諷刺不民主、封建等等，但這次在黨主席吳敦義的安排下，也順利完成了3場國政會。

該網民點出，從內容來看，民進黨一場政見會，前行政院長賴清德論述大贏，但是雙方回答問題都過於官方，浪費大家時間；國民黨共辦3場國政會，大家看得一清二楚，高下立判。總結下來，這次2020民進黨初選，真的是國際笑話，自己訂的規則自己改；國民黨唯一可惜的地方就是前立法院長王金平突然退出了。

(中時電子報)