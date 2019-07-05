美國總統川普將在7月4日美國國慶這天高調舉行「向美國致敬」活動，戰機、戰車都將現身，川普將在林肯紀念堂發表演說，還將舉行閱兵儀式，大秀戰車，戰機也將飛越上空，招來排山倒海的批評。

根據中央社引述美國新聞網站Vox報導，川普的粉絲無疑將很期待這場盛會到來，川普偏愛的媒體福斯新聞頻道脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）呼籲民眾，好好放鬆、享受這場盛事。

美國國會眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）表示，他擔心川普將這個向來無關黨派的美國慶典變成政治造勢大會。他說：「這是與民主、自由和追求幸福相關的場合，而非關政治、對立或聚焦分歧。但令人遺憾的是，在我和許多人看來，川普要將這場慶典變成政治造勢大會。」

連白宮幕僚也懷疑，川普能否克制住衝動，不發表政治性談話。一名匿名幕僚就說：「我們只能做能做的事。」

另據美國政治新聞網站Politico報導，白宮官員和川普盟友正感到焦慮，憂心這場倉促安排的活動會演變成川普就職典禮2.0版，亦即現場群眾人數和事後媒體報導的熱度，不符合川普的過高期待。

(中時電子報)