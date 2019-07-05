建國科技大學周于甄清新容貌、出眾氣質被挑選為校園今年度人形立牌。（吳敏菁翻攝）

建國科技大學周于甄清新容貌、出眾氣質被挑選為校園今年度人形立牌。（吳敏菁翻攝）

建國科技大學周于甄清新容貌、出眾氣質被挑選為校園今年度人形立牌。（吳敏菁翻攝）

建國科技大學周于甄清新容貌、出眾氣質被挑選為校園今年度人形立牌，她不僅是漂亮寶貝，更是班上的第一名，還投入擔任學校親善大使，在校內外大型活動擔任貴賓接待、頒獎，總是讓人眼睛一亮，大受歡迎。

周于甄來自花的故鄉田尾，天天沉浸花海，特別追求美的事物，國中畢業後，父母要她念國立員林家商美容科，她讀出了興趣，接著就報考建國科大美容系。

周于甄說，美容、美髮專業重要，但培養人際關係、口語表達更重要，尤其未來要進入服務業，口語表達能力一定要好，儘管課業繁忙還是投入校園親善大使，「當作是訓練自己，磨練自己」。

由於是第二學期才想到要加入親善大使，已錯過甄選時間，找指導老師毛遂自薦，指導老師覺得她氣質優雅，不能滄海遺珠，只問她一句話，你第一學期的學業成績如何，她毫不猶疑說，全班第一名，老師聽了馬上同意她填表申請入團。

獅子座周于甄樂觀、自信，人緣特好，她的責任心也特別重，加入親善團，勤練美姿美儀，把每個動作都很到位，加上有美容、美髮的專業，親善團的伙伴還選她擔任教學長。她也很喜歡參加校內外大型活動擔任貴賓接待、頒獎，不少團體需要親善團協助時，還指名于甄一定要到場。

今年于甄膺選為建國科大年度人形牌，肩負學校代言人，她非常開心，認為這是一項榮譽。認真的她，暑假也沒閒著，她每天要搭30公里的火車回到學校練習乙級證照考試，希望能一舉過關，畢業後成為一位稱職的彩妝師。

(中時 )