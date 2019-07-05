國民黨總統初選參選人郭台銘說要給年輕人一個有希望的未來，不過以年輕族群為主要讀者的專業科技網媒《科技新報》，近日卻洋洋灑灑列出「鴻海血汗事件簿」，對郭台銘為年輕人畫的大餅，不太買單。

說起鴻海，深圳富士康2010年的14連跳，在民眾心裡留下的震驚仍揮之不去。當年事件從1月的一位19歲的年輕人因未知原因，在培訓宿舍一躍而下開始，一直到同年11月，22歲的年輕男子在宿舍跳樓身亡為止。這14起跳樓事件，帶走12條人命，有些被認為是領不到薪水，或加不了薪，有些則可能是個人因素。

但是，無論如何，14連跳都揭開了富士康「不能說的工時秘密」，「過勞」、「超時加班」、「薪資過低」、「血汗」等字眼，就此跟著郭台銘、富士康和鴻海。

另一起知名事件，即是前鴻海集團新綠數事業群總經理謝冠宏被「違法解雇」。謝在2012年時為家人請假到日本，但是幕僚誤填請假日期，雖有補請，不過10月22日謝上飛機當天，郭台銘還是要他回公司開會，否則「再也不用回來」 。

謝冠宏當時因艙門已關無法下機，郭台銘真的就把這位十年老將解僱，鴻海甚至遲遲沒支付資遣費、獎金和分紅股票等。謝冠宏決定打官司，一路纏訟到今年4月，法院「認證」鴻海就是違法解僱。

不僅有員工不服鴻海，新北市勞檢處在2016年6月到鴻海勞檢，直接認證鴻海工程師「常常超時下班」，而且因為鴻海採用加班申請許可制，工程師多選擇不申請加班，被勞檢處認定為「濫用加班許可制」。雖最後只被罰2萬元，但血汗標籤越貼越牢。

鴻海裁員風聲更是從未停歇，2018年鴻海遭傳要大幅裁員，雖然鴻海一度否認，但不僅台灣媒體，美國、日本媒體都紛紛報導郭台銘旗下事業的「裁員說」，更傳鴻海全面關閉台灣產線。上述這些，郭台銘都否決了，不過今年6月，美國勞動部證實，鴻海印第安納廠裁掉155位員工，要在美國擴大就業機會的承諾，就此跳票。

《科技新報》引述郭台銘曾說「我有一天當中華民國的總統，我一定會了解年輕人的需求」，不過比對過去近10年的「事件簿」，能不能相信郭對年輕人的承諾，該網媒認為，「郭台銘已經告訴我們答案」。

(中時 )