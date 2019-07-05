夏天的史博館荷花綻放，粉紅、粉白好繽紛！而鄰近的在工藝中心台北分館舉辦的展前記者會非常吸睛奪目! 連結成一朵荷花的精湛工藝鑄造的「荷瓣銀匙」也將在東京展出，讓世界看到台灣創意無限！2019年東京國際家居生活設計展將於7月17日至19日在日本東京Big Sight國際展示場盛大開展，國內8家優質工藝品牌，將前往日本東京拓展台灣頂級工藝。

夜幕星河。（圖取自活動官網）

有別以往呈現工藝品的形式，4日舉辦的記者會也格外有意義！此次特別邀請擔任2019年TDCA（社團法人中華民國身障關懷協會）形象大使，本身是位聽覺障礙者的模特兒吳佳娟小姐到場，以走秀方式展現工藝師在創作作品中灌注的靜謐之美，讓大家感受工藝精品渾然天成的自然生命力！

樹皮領結。（圖取自活動官網）

現場傑出作品不勝枚舉，如「天心月圓」，本作品獲2018年國家工藝品牌認證入選Yii品牌；「夜幕星河」茶具組入選台灣金點設計並獲台灣優良工藝品品牌認證；使用原色樹皮，以承攬大自然智慧的紋路製成的「領結」。

「海棠圓櫺 壺承」以純錫與紅銅的形式融合傳統的現代造型；「天目茶席」，以觀想壺中茶沫輕如銀河的概念創作；「好滋妙味系列」呈現天然食材與金屬材質的對應轉換；還有童趣療癒木系小物「阿河」；以多數可以連結成一朵荷花的精湛工藝鑄造的「荷瓣銀匙」，不僅實用亦可以當作家飾品擺設。

各項工藝作品將傳統技藝和美學融入生活器物中，為當代居家生活增添生活風采，敬邀世界各地工藝文創愛好者親臨現場，一同探究生活美學的魅力。

天目茶席。（圖取自活動官網）

(中時電子報)