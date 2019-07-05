暑假到了，計畫到哪度假呢？日頭赤炎炎，不妨也來陽明山上走走！爬段山坡路，享受芬多精洗禮，也吹吹山上涼風！在鄰近的北海岸，這週六（6日）晚上有「和平島大地音樂祭」！而位在陽明山的溫泉度假酒店也在暑假推出泰式繽紛美食節！以美食x音樂x花火為元素，要讓旅人在夏天變得熱情有活力。

和平島公園月色海岸風情。（圖取自北觀處官網）

今年「和平島大地音樂祭」便以「世界的祕境，古老的聲音」為主題，搭配「2019寶島仲夏節」清涼下海及吃冰主軸特色，選在和平島公園沙灘區，以「ice ice你」仲夏主題曲的千人跳吃冰舞開場，現場品嘗全台12大冰品之一的基隆北海岸石花凍，為炎熱的暑假帶來基隆獨有的清涼仲夏之夜。

音樂會卡司找來金曲獎最佳原住民歌手桑布依來詮釋古老的聲音，加上廖文強、都市零件派對、夕慕水等歌手接力上陣，樂聲伴著和平島公園內巧奪天工的地貌、夕陽海景、郵輪出港畫面，盡情在這美麗的世界秘境景點放鬆一夏。

如愛情般的夢幻色彩，「愛情椰香捲」讓告白變得無往不利。（圖取自活動官網）

此外，在陽明山天籟渡假酒店為讓暑假充滿繽紛與歡樂，特地以美食x音樂x花火為元素，推出「天籟泰繽紛美食節」系列活動。曾赴泰國廚藝學校學習正統泰式料理的陽明山天籟渡假酒店絢彩廳廳主廚沙德財表示，為顛覆民眾對泰國菜甜中帶酸或辣的刻板印象，他選擇以清邁美食做為此次「天籟泰繽紛美食節」的主角，因為清邁著重五味均衡，在料理中採用大量香茅、南薑、檸檬、羅望子等天然食材，讓菜餚變得更有滋有味。

皇室甜點之一「金黃花糕」有步步高升的祝福美意。（圖取自活動官網）

為了讓民眾也能輕鬆學會製作泰國甜點，天籟特地邀請于美芮老師於7/6-7/7、8/3-8/4中午12點半在絢彩廳示範教學象徵單身告白的「愛情椰香捲」。據說古代泰國女子會在丈夫遠行前製作「愛情椰香捲」讓他隨身攜帶，每當出門在外的丈夫吃到妻子親手製作的「愛情椰香捲」，就可以感受到妻子的深情與思念。

另外一道泰國皇式料理中常見的名菜-Chor Muang玫瑰花餃，則是使用蝶豆花及薑黃粉等天然食材為花餃外皮染色，然後再包入或甜或鹹不同口味的內餡，蒸熟之後呈盤擺飾，如入御花園一樣，每一朵都鮮豔欲滴、每一朵都象徵花開富貴心意。

每日手打限量金錢蝦餅搭配秘製梅子醬，微酸甜口感讓人一口接一口。（圖取自活動官網）

為了讓暑假充滿青春活力、創造親子同樂回憶，天籟還推出「池畔微風音樂會」及「星空廚房BBQ」活動，其中「池畔微風音樂會」每周五晚上8:00-10:00在藍鵲閣戶外月池水畔由東潮樂團慵懶開唱，歡迎房客一起享受同樂外，當天晚上6:00後購買星光票泡湯戲水的民眾也可免費參加。

(中時電子報)