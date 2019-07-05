暑假到了，來北海岸走走，認識美麗珊瑚，愛護大自然與海洋！東北角海域有哪些珊瑚，珊瑚是動物還是植物，珊瑚如何復育？新北市政府今（108）年獲得海洋委員會補助執行「新北市海域珊瑚海洋教育推廣工作計畫」，將從7月27日起每週六於貢寮海洋資源復育園區開設7梯次免費珊瑚小學堂課程，每梯次40-45個名額，自7月12日上午9時起開放網路報名，歡迎家長帶著小朋友來園區進行一趟海洋知性之旅。

珊瑚苗。（圖取自新北市漁業處官網）

台灣東北角海域位於亞熱帶，在冬天時海水溫度最低可到13度，台灣地區的珊瑚礁隨著水溫升高而逐漸北移，在北部和東北角海域建立繁盛的群聚。珊瑚礁有「海中的熱帶雨林」之稱，棲地多樣性高，居住多種海洋生物，全球暖化造成珊瑚減少的問題，使得保育刻不容緩。為復育珊瑚資源，新北市政府委託海洋大學珊瑚團隊，在不影響野外族群下，以新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚個體做為復育材料，開設了珊瑚小學堂課程。

課程內容包含：1.認識珊瑚課程，介紹東北角的珊瑚種類、特徵及目前面臨的生態挑戰；2. 種植珊瑚課程，利用珊瑚的無性生殖，由學員親手操作進行珊瑚分株，種植珊瑚。

海洋是生命的起源，但海中的珊瑚礁卻因為氣候變遷的衝擊，正面臨嚴重消失危機，一旦珊瑚礁消失，對生態會造成難以挽回的衝擊，藉由民眾參與珊瑚海洋教育，讓民眾們可以一起為海洋問題盡一份心力。

計畫執行主持人海洋大學教授識名信說，珊瑚礁具有豐富的生態功能，但在環境變遷當下，珊瑚復育成為我們必須走的路，希望在教育推廣工作中，讓更多民眾一起參與，透過親手操作，對珊瑚及海洋生物保育的重要性有更切身體驗。珊瑚小學堂自7月12日上午9時起開放網路報名，額滿為止。

珊瑚種植活動，在培育基座寫上名字，親手種下屬於自己的珊瑚苗。（圖取自新北市漁業處官網）

(中時電子報)