◎中國時報

●中華民國史上最有錢的總統參選人郭台銘，自投入黨內初選以來，撒錢行銷自己，從報紙、電視、廣播、戶外看板，再到網路世界，無所不在，在家裡接起電話也是他在催票，郭台銘幾全面掌控民眾的眼球及腦神經，就像政治諷刺小說《1984》，「老大哥在看著你」，郭老大，無孔不入。

●25歲鐵路警察李承翰3日晚因處理自強號補票糾紛，以一己之力保護全車乘客，因公殉職。韓國瑜第一時間在臉書表達哀悼，總統蔡英文、交通部長林佳龍昨前往靈前上香並慰問家屬。

●退出國民黨總統初選的前立法院長王金平開直播，左右逢源的他，4日與高雄市長韓國瑜合體聊美食，5日將換郭台銘到他路竹老家，昨被問到他在這場總統選舉扮演什麼角色？他語帶玄機地說，未來再看各方面發展，他說過「一定參選到底」，這是他的立場。

●台灣指標民調昨公布最新民調，若韓國瑜在7月15日贏得國民黨總統初選，一旦郭台銘不能接受，脫黨參選，2020形成韓、郭、蔡、柯的四方混戰，韓國瑜將以30.2％的支持率贏得大選，依序為蔡英文22.9％、郭台銘21.2％、柯文哲14.5％。

◎旺報

●台北上海雙城論壇4日在上海金山召開，台北市長柯文哲、上海市長應勇都重申「兩岸一家親」。實際上，柯文哲今（7/5）日將會見大陸國台辦主任劉結一，是否還重申日前「兩岸關係不是國際關係」的論述，又或有其他說法，眾所矚目。

●台北市長柯文哲4日在雙城論壇開幕式後接受媒體聯訪時表示，這次雙城論壇除了簽訂台北與上海之間的3項合作備忘錄外，當然最重要的是希望促進北台灣與長三角的經貿合作。他說已經知道大陸這邊籌備設立一個長三角辦公室，他特別跟上海市長應勇說，現在只是籌備階段，等到長三角辦公室設立好後，他要再來看看。

●今年的雙城論壇可以說是柯文哲有望參選總統的預備動作，除了把城市交流格局擴大成為區域經濟合作外，柯文哲一舉一動都引發關注。4日下午柯文哲參訪位於上海金山的南僑實業，意外地在其展示的12星座代表漢餅中，獅子座的柯文哲對應的漢餅竟是「帝王酥」，要離開參訪行程時，工作人員端上一碗麵條是南僑自製的「皇家」品牌冷凍麵，不斷地「巧合」也讓柯文哲競逐大位的猜想持續迴盪。

●台滬雙城論壇首度移師上海金山區舉辦，台北市柯文哲4日下午參訪上海金山海峽兩岸青年創業基地，並與台青創業者座談，面對青創者提問北市府對兩岸青創合作想法，柯文哲說，台北市現在不買硬體、軟體，而是買服務，讓新創業者直接列清單，告知需要市府幫忙的地方；柯勉勵台青，應該找到台灣適合的產業專攻，不然受到大陸磁吸效應影響，台灣產業會被掏空。

◎工商時報

●在中美高層貿易談判重啟前，美國總統川普於推文上高聲抨擊，中國及歐洲為與美國競爭大玩匯率操縱遊戲。川普放話，「美國該奉陪，若是什麼都不做，只是禮貌地看著繼續玩他們的遊戲，就會繼續像傻瓜一樣。」市場分析師提醒，要做好美國出手干預的準備。

●5G釋照開放頻譜區塊拍板！行政院長蘇貞昌已核定修正「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」，在行動寬頻業務下，除再度將前次4G第三波未釋出的1800MHz頻段釋出外，增列3500MHz、28000MHz頻段供使用，頻寬總計達2790MHz，為目前釋出頻寬590MHz的四倍以上，今年7月起開放，預計9月受理業者申請。

●外資放暑假！台股4日成交值萎縮至千億元以下、僅981億元，外資買賣金額都掉到200餘億元，為今年4月下旬來低量，占比降至20％，累計7月前四日占比為22％，投資專家指出，台股來到相對高檔，外資7月「放暑假」，進出動向都小，但在華為提前拉貨效應，大立光、台積電第二季營運不看淡，在7月中下旬前，多方仍有表態空間。

●類長照險賣得比「正主兒」好。前6大壽險公司前5月失能扶助險（原稱殘障扶助險）銷售逾29萬多張，估整體業界應逾30萬張，同時間長照險約賣2.6萬張，等於失能險是長照險的11倍。

(中時電子報)