有綠營人士在臉書喊出「有瑜點魚、無魚吃菜」的教戰口訣，國民黨議員李柏毅指出，民進黨認為韓國瑜比較好打，其實未必，民進黨前立委林濁水就認為韓國瑜「選戰一流」，直接戳破韓較好打的想法。

前立法院長王金平昨突然召開記者會，質疑初選民調引起黨內憂心，他指出，韓郭選情緊繃，決定勝負在3～5％，這是關鍵變數，讓綠營握有可輕易操弄空間，「只要誰好打」、「誰容易增亂」就支持誰。換言之，國民黨的初選有被民進黨操弄、決定候選人的重大疑慮。並質疑綠營灌票可能重蹈「換柱」。

李柏毅在政論節目《少康戰情室》直指，民進黨認為韓國瑜比較好打這個說法，早就在網路瘋傳，但如果真如民進黨所願，韓國瑜真的出線，蔡英文真的穩操勝算嗎？他認為未必。而且民進黨前立委林濁水也認為韓國瑜選戰一流，選戰一流的結果，民進黨反而會適得其反。

李柏毅強調，民進黨不要等著看國民黨自爆，因為「換柱」的戲碼不會再發生，上次換過一次，結果並沒有變得比較好，所以不可能再「換柱」。

民進黨立委林俊憲則表示，王金平倒是有趣，現在王金平退出初選後，站不上舞台，所以他要吸引人家的注意，現在他就是在做這樣的事。他也認為，王金平現在是能選就選，不能選就會待價而估。

(中時電子報)