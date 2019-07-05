美國加州里奇雷斯特市（Ridgecrest）附近，當地時間上午10時33分（台灣時間5日凌晨1時33分）發生芮氏規模6.4強震，洛杉磯地區尚未傳出傷亡。南加州官員表示，地震發生後，緊急救難人員已獲報並處理至少24起醫療與火災事故，醫院緊急疏散。克恩郡（Kern County）消防局說，已派遣搜救團隊前往人口有2萬8000人的里奇雷斯特市。

美聯社報導，這次地震震央位在洛杉磯東北方大約240公里的莫哈維沙漠（Mojave Desert）附近。美國地質調查所（USGS）指出，這起地震的震源深度非常淺，只有8.7公里。

美國有線電視新聞網CNN報導，根據（USGS）官員露西·瓊斯(Lucy Jones)指出，今天這起地震是南加州20年來發生的最強地震，1999年莫哈維沙漠偏遠地區曾發生7.1強震。今天6.4強震發生後，至少記錄了四次規模較大的餘震和幾十次較小的餘震。瓊斯並提醒，下週將有50％的機會再次發生大地震。

My dads liquor store in Ridgecrest (11 miles from the earthquake) 🥴 pic.twitter.com/4RC0mY3eha — Zomo (@zomo_abd) 2019年7月4日

這起地震從賭城拉斯維加斯到橘郡，甚至遠及太平洋海岸地區的居民，都能感受到地震搖晃。當地警方表示，178號高速公路出現約10公分的裂縫；推特上有人上傳家人在里奇雷斯特市當地的影片，影片中商店的酒瓶傾倒一地；居住在當地的電影製作人Ava DuVernay在推特上寫道：「我一生都住在洛杉磯。那是我經歷過的最長的地震」；洛杉磯國際機場表示，機場跑道沒受損，正常運作。

(中時電子報)