長榮空服員步行前往凱道的「長榮航橫行，空服員苦行」5日清晨5點40分出發，30位空服員以及家屬組成的隊伍要走8小時到凱道，空服員職業工會會員代表林昱嘉表示，就是要告訴總統，我們都是基層的勞工、跟你一樣都是女性，為了勞權的進步，我們也做了非常大的努力，希望能夠遞交陳情書。
林昱嘉表示，並不是要去抗議，空服員要跟你一樣，都是為勞權這條路，希望可以讓每個人都有平等的自由，大家都有自由。
工會表示，之前有一人一信寫信給小英總統行動，我們覺得走到總統府步行的方式，是一個更具體的表現。
2次正式協商後，工會表示，到目前為止，長榮航空尚未向我們提出願意與我們下一次正式的協商時間，政府單位的向我們聯絡，然後幫助我們做磋商，希望很快會有第三次正式協商。
隊伍預計在下午3點30分抵達凱道，參加步行的人員都背上反威權的紙板，而大螃蟹將折斷大螯，象徵打倒威權。
(中時 )
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