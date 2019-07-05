27歲未婚男性近月來有失眠、情緒高亢、多話、亂花錢現象，花數十萬買股票，不喝茶卻買十多個茶壺，殷勤追求公司女同事造成他人困擾，家屬懷疑他有躁鬱症，帶到衛福部新營醫院求診，經持續治療控制病情，目前已回到工作崗位。

新營醫院精神科醫師邱俊達說明，躁鬱症是一種周期性情緒過分高昂或低落的精神疾病，這種情緒波動起伏較一般人大，持續時間亦長，且會影響一個人的思考感覺行為及日常生活功能表現。邱俊達也呼籲民眾，若發現家人朋友有類似症狀，不要諱疾忌醫，才能及早得到適當的診療。

邱俊達表示，躁鬱症的躁病發作時，情緒過度興奮、愉快、精力旺盛，睡眠需求變少、易怒、好爭論，易與人起衝突、過份慷慨、熱心，亂花錢、自認能力很強或具有超能力。鬱病時情緒低落，表情憂慮、失眠、早醒或易驚醒、食慾減少、興（性）趣缺缺、反應遲鈍、動作慢、絕望感、罪惡感、有自殺意念或企圖。

一般而言，躁病的發病年齡大多於20~25歲之間，鬱病的發病年齡則大約在30~35歲左右，不論男女都可能罹患這種疾病。躁鬱症的真正病因，仍未能完全確定，但與體質遺傳因素、腦生化功能因素、心理（環境）社會因素3大因素皆有關連，而且這些因素相互影響。

近來的研究發現，躁鬱症的發病可能是一種體質的問題，及與大腦的神經傳導物質缺乏穩定性有關，這樣的生化異常使得躁鬱症患者很易受到情緒或外來壓力的影響而導致發病。

邱俊達表示，躁鬱症可透過藥物及物理治療並給予心理支持，以增進適應生活的能力，若有嚴重的躁症或鬱症應必須立即住院治療。躁鬱症是精神疾病中恢復較好的一種，如能對此病深入瞭解並配合治療，將可減低復發的機率。

(中時 )