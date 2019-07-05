25歲鐵路警察李承翰3日晚上接獲通報，上台鐵152班次自強號列車處理補票糾紛，衝突中卻遭54歲鄭姓男子持刀捅腹，隔日清晨8時許不幸傷重殉職，震驚全國，就在社會為李員哀悼時，一名21歲年輕男警卻在個人IG限時動態說：「警專畢業生狂賀！嘉義鐵路多一個缺」，引發網友眾怒，該名警察被砲轟後才再次發文解釋說，他是在反諷現今政府，不重視警察執勤的人身安全。

這名21歲年輕警察在李承翰宣布不治後，在個人IG發文嘲諷表示：「李承翰的離開，會讓剛畢業的警專生很開心，因為多出一個缺額可以進入工作（指嘉義鐵路）」，該文迅速被網友截圖瘋傳、砲轟。

21歲男警遭炮轟後，緊急發文解釋在反諷政府不重視警察執勤的人身安全。（圖／翻攝網路）

網友紛紛留言「這個還不電一下」、「都甚麼時候了，還在開玩笑，這種人不配當警察」、「我都笑不出來，我今天整天都在淚流滿面……我的眼淚都一直流，我非常的難過傷心」、「現在一堆這種IG屁警啊，智障當有趣」、「真遭糕的心態」。

該名男警遭網友砲轟後，再次在限時動態解釋說：「我只是用特別嘲諷言詞，反諷現今政府、社會、長官，對於警察值勤人身安全的不重視」，「在警界的各位都漸漸知道，當個佛系警察、沒必要以命相搏，拚了這回，也殉職了，值得嗎？」

(中時電子報)