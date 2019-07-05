綠黨民調。（圖片翻拍自綠黨臉書）

綠黨民調。（圖片翻拍自綠黨臉書）

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網頁）

2020總統大選在「三腳督」或是「藍綠對決」下情況下誰能勝出，根據親綠民調顯示，不論是何種對戰組合，總統蔡英文都遙遙領先，高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲。對於這個結果，網友譏諷，「辣台妹穩了」、「穩了！小英躺著選」！

2020總統大選逐漸加溫，據綠黨公布的民調顯示，若是三腳督對戰下，蔡英文的支持度都遙遙領先。對上韓國瑜，蔡以34.4%，領先韓國瑜的29.6%和柯文哲的27.2%；若是郭台銘，蔡以32.4%的支持度，領先郭的27.3%和柯的25%。蔡英文支持度都破三成。

若是藍綠對決，則蔡英文以51.9%的支持度，大幅領先韓國瑜的39.6%；若國民黨改派郭台銘，蔡以42.5%的支持度，領先郭的41.3%。

對此結果，批踢踢網民表示，「身為英粉可放心了！那天已安排郊遊」、「郭台銘GG了」、「那就先恭喜小英連任成功囉」、「這才真民調!咱們英皇都50%起跳的」、「是有多怕韓國瑜啊」、「穩了！小英躺著選」、「蔡英文萬歲」！

此次民調是綠黨委託展欣民調公司，於2019年7月1日-2日進行。成功訪問1433（市話712、手機721）位全國年滿20歲以上民眾。信心水準為95%，抽樣誤差為正負2.59%。

(中時電子報)