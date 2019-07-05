基瑞歐斯苦戰之後落敗。（美聯社）

「壞孩子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)今日在溫網次輪敗給「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)，他非常不服氣。不僅在比賽中大吵大鬧，賽後更痛罵納達爾：「這個人發球總是拖拖拉拉的，比賽可以這樣的嗎？好不容易輪到我發球，他居然跑去上廁所，這不公平，這很離譜，這是狗屁！」

納達爾發球是公認的慢吞吞，不過現在有25秒的規定，納達爾也就是差不多用完所有的時間，沒有違反規定，上廁所亦是被允許的。但是基瑞歐斯不願意等，不斷跟主審大聲抗議，「他每發一球都用掉40秒，你們憑什麼叫我守規矩？他自己就先不守規矩了。」等到基瑞歐斯發球，他就發得很快，還用下手發球偷襲得逞。

Nick Kyrgios with the underarm serve against Nadal! The absolute cheek 👀pic.twitter.com/lSaWhvE6Jh — Balls.ie (@ballsdotie) 2019年7月4日

遙想2014年，19歲的基瑞歐斯在溫網淘汰球王納達爾，震撼網壇。如今納達爾依舊強悍(世界第2)，基瑞歐斯已經墮落成毫無品格的球員。有一球納達爾上網，基瑞歐斯直接一記正手拍把球打向納達爾身上，納達爾反應快擋開了。

基瑞歐斯說：「你們叫我道歉？我是故意打他的，這個人贏了多少大賽，賺了多少獎金，挨一球根本不會怎樣。」

納達爾憤怒地說：「這樣很危險，打到我無所謂，但我無法控制球的方向，可能會反彈到其他人和觀眾的身上。」不過納達爾試圖保持風度，就算被下手發球偷襲他也只是笑笑。這場仗贏得並不輕鬆，基瑞歐斯雖然不像話，球技還是有的，兩人打到6-3、3-6、7-6、7-6，納達爾末兩盤都是搶7險勝。

(中時電子報)