20190704中天新聞 「金瑜」有約！ 王、韓合體直播 吃美食、玩遊戲

前立法院長王金平宣布退初選後，動向引外界關注。昨日（4）還與高雄市長韓國瑜合體開直播，不僅與韓大玩遊戲，最後更給韓送上一隻「藍鯨」大玩偶，「贈鯨」過程中不斷對韓比讚，兩人惺惺相惜，氣氛歡樂。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉表示，這隻藍鯨意寓深刻，代表王認可韓是藍營新共主。

胡幼偉在臉書發文，認為昨王金平、韓國瑜這場直播，不該從負面角度去看；胡直言，王應不會離開國民黨，否則也沒必要稿3場直播。他只是想告訴鴻海集團創辦人郭台銘、新北市前市長朱立倫：「我還可以做事，不要把我撇到一邊去了！」開直播，也就是告訴所有人：「我跟他們都處的來，關係都很好！」至於為何不只見韓或郭？因為初選還沒結束，不能只押一邊。

胡幼偉預測，王金平認為若黨內初選沒問題，韓國瑜出線機率比較大；王也可能認為，韓若過初選，對他會比較好。從這3點可看出端倪：

1. 他先跟韓開直播，之後才跟郭直播聊天。

2. 他送給韓一個藍鯨玩偶。藍者，國民黨也；藍鯨者，最大哺乳動物也！以物喻人，這意思不是很明顯了嗎？

3. 他知道，老郭是「霸王」，而他只是「老王」。霸王當家，他老王有多少說話或發揮的空間？而且，老郭滿口大數據或AI，他老王懂嗎？不懂，郭能倚重他多少？老韓就不同了。韓是他晚輩，高雄一役，韓又欠他人情還沒還，如果韓初選能過，能把他老王撇在一邊嗎？

至於這隻「藍鯨」代表著什麼？胡幼偉分析：

1. 「王」沒有把「最大隻」的象徵留在自己懷裡，卻拱手送給了韓，表示王已經親手讓出了最大寶座給別人！

2. 「鯨者」，魚在京也！老王送出禮物時，自己說，因為老韓名字裡有個瑜字，而瑜與魚同音，所以，他送老韓一條魚！而這魚，注意看，是鯨，是在京之魚也！在京之魚，豈不是兆示著韓國「瑜」要進京登大位嗎？

(中時電子報)