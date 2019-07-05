英國帽牌KANGOL全台首家旗艦店，昨（4日）於台北101購物中心B1登場。（品牌提供）

KANGOL BERMUDA STRIPE 運動潮流漁夫帽紅色，2680元。（KANGOL提供）

英國帽牌KANGOL全台首家旗艦店，昨（4日）於台北101購物中心B1登場。首家旗艦店除提供經典的鐘型帽、鴨舌帽和漁夫帽等單品，也獨家引進韓國設計包款、上衣等品項，並曝光與紐約潮牌KITH聯名之限量帽款，活動現場也邀請藝人禾浩辰與共同揭幕。

藝人禾浩辰昨（4日）現身體驗KANGOL X KITH聯名帽款，與韓國設計上衣。在夏季新品中，禾浩辰表示喜愛毛巾布材質帽款，有蓬鬆的視覺效果。此外，KANGOL台北101旗艦店，也將於7月中旬從日本引進設計帽款，選用KANGOL經典羊毛與安格拉兔毛材質，展現其工藝與設計品味。

品牌設計師JK表示，亞洲年輕人普遍受到日韓的影響，漸漸帶動大家戴帽子的潮流，相較起來日本開始戴帽子的時間較早，台灣比較是近期開始受歡迎。除了受到日韓影響外，近期80～90年代的潮流又回來了，包含像是hiphop的元素，及混搭方式等，又再次引領帽款更加流行。

(中時 )