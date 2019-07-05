向來爆料不負責任的《ESPN》球評史蒂芬史密斯，這次真的踢到鐵板了！因為史密斯在直播節目中爆料，杜蘭特離開勇士主因之一，是他不喜歡總教練科爾，更爆出杜蘭特之前說謊秘辛，沒想到杜蘭特竟然直接傳簡訊怒罵「狗屎」。

「杜蘭特知道他在勇士永遠不會有柯瑞那種地位，但他還有一個真正不滿的因素，那就是他跟科爾之間關係並不算好，」史蒂芬史密斯在節目上表示，「杜蘭特真的不喜歡科爾，我不知道他們具體上鬧了什麼矛盾，但這可以確定的。」

史蒂芬史密斯更爆出杜蘭特之前離開雷霆說謊，「杜蘭特2016年夏天前往漢普頓跟勇士談判前夕，曾跟韋斯布魯克、柯利生兩名雷霆球員吃飯，更承諾續留雷霆，等他宣布跳槽勇士，他連打電話給韋斯布魯克都不敢，只有傳簡訊告知。」

沒想到在直播同時，杜蘭特隨即傳了一連串怒罵簡訊給史蒂芬史密斯，「杜蘭特找上我了，他說我的爆料都是狗屎，讓我查查消息源，我其實蠻喜歡他的，也願對他公平，但我的消息源可不只一人，為何那麼多消息源都跟我說謊呢？」

(中時電子報)