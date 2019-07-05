教育局長楊振昇（中）頒發聘書，並勉勵團員秉持「自發、互動、共好」的新課綱核心理念，提升中市教學成效。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局昨日在惠文高中舉辦「國民教育輔導團授證典禮」，來自22個領域議題輔導小組共369位團員成為生力軍，提供學校專業支持與協作服務，由教育局長楊振昇一一頒發聘書；並勉勵團員秉持「自發、互動、共好」的新課綱核心理念，發揮課程專業發展先鋒功能，精進教學品質，提升中市教學成效。

教育局長楊振昇說，新學年度整合輔導團各領域議題專長教師、校長及教師專業發展中心，藉由客製化到校服務將教學服務，資源遍及大台中山、海、屯、中各區，提供第一線教師隨手可用的教材資源，並以多元型態方式與學校老師進行共備對話，提升國中小各領域的課程及教學效能。

楊振昇表示，台中市國教輔導團主要提供學校專業支持與協作，例如客製化到校服務、分區到校輔導、創意教學示例研發、執行專業支持夥伴輔導協作計畫及全市領域召集人研習等，共22個專業團隊，全由領域專長校長擔任正、副召集人，規畫團務發展及團員增能活動。

教育局今年特邀請退休校長擔任榮譽課程督學，支援團員進行教學專業與成長；致力於發揮課程專業發展先鋒功能，精進教學品質，提升中市的教學成效，嘉惠莘莘學子。

(中時 )