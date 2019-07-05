PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜自掀起「韓流」，人氣屹立不搖；連續5場造勢大會，人數也屢創紀錄，包含凱道40萬人與新竹30萬人。前行政院長賴清德，曾稱韓是「百年難得一見的政治奇才」，綠營支持者也不得不感慨，韓初選超穩！一般政治人物，若遭遇韓這些風波早就銷聲匿跡了，想不到他竟還能穩握30%民調，真的是可怕。

網友在PTT論壇發《韓國瑜穩穩der》一文，直言：「說真的，我還是覺得韓國瑜穩穩當當的初選會過，因為初選沒有手機，而且中老年才會認真等電話。目前的支持群眾看起來，還是韓國瑜有利。」

發文網友進一步指出：「雖然說，郭台銘最近有幾個民調看似不錯。但是鋼鐵韓粉也不是灌水的，幾個造勢活動都可以看出實力。雖然說，政見發表會我覺得他的政見最不好，因為還是喊口號離題，用口才掩飾內容空洞。但還是有人相信這套能改變台灣，因此韓國瑜才會這麼紅，我覺得短期內，郭台銘要直接翻盤還是蠻難的。」

對此，有反韓網友感嘆：「選舉奇才，一個政治人物如果像韓導這樣掛那麼多debuff早就掰掰了，想不到他還有30%的民調，真的是可怕。」

其他網友紛紛回應：「鐵粉顧電話的優勢太大，郭董幾乎都是空氣票」、「沒空氣票啊，綠營很多的票都灌到郭董身上去了，不過應該不會為了他等電話吧。郭粉一直有個誤解，以為郭董比韓導難打，但仔細想想，韓導比郭董可怕多了」、「韓會贏蔡很大，不用想雙殺，不可能」、「政黑板焦慮症發作中」、「我也覺得韓應該要自爆了，但現實是他的民調還是那麼高」、「韓導這全身是洞的，該打的都打過一輪了，我也不知道DPP還能打他什麼？」

(中時電子報)