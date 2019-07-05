晶華酒店這些造型奇巧、琳瑯滿目的下午茶西式點心內都有珍珠？是！都有！（圖／姚舜）

晶華酒店新任義大利籍點心房主廚安卓歷亞．柏諾菲尼(Andrea Bonaffini)，新上任就用巧思將台灣珍珠與義法糕餅點心結合，作出一系列「珍饈」。（圖／姚舜）

用一口傳統吃酸菜白肉火鍋的銅鍋，裡面放著消暑的剉冰，酷涼的剉放上舖著滿滿的黑糖珍珠，還有紅豆、大紅豆、芋圓、薏仁、芋頭、落花與綠豆，服務生按客人需求用尖嘴壺將泰式奶茶或飄散著奇香的伯爵奶茶凌空注入銅鍋中，還未嘗，眼前的畫面就足似讓冰品控與吃貨驚艷不已、黯然銷魂了！

〈波霸冰鍋〉是台北晶華酒店繼〈海派剉冰〉之後，今夏研發的「超澎拜」級消暑冰品。鑑於「珍珠」近年在全球走紅，美國CNN有線電視網更將珍珠奶茶列入「全球最好喝飲料」排行榜，本身也就「珍奶控」的晶華酒店集團董事長潘思亮靈光乍現、一聲令下，動員館內中西餐廳與點心房主廚發揮巧思創意，用「台灣原生食材」─珍珠入饌，研發出有冷有熱、有甜有鹹，有西方也有東方口味的各式珍珠美食，並將於7月16日起至9月底期間推出「晶華瘋珍珠．粉圓嘉年華」美食推廣活動，「珍」饈美點、口口「珠」璣，慈禧太后如果看見了，應會感嘆自己生不逢時吧！

炎炎夏日在台北晶華酒店〈azie〉享用氣勢澎湃的〈波霸冰鍋〉，可以選擇是泰式奶茶或帶有佛手柑香氣的伯爵奶茶為「湯底」。（圖／姚舜）

在奶茶裡載跟著台灣手搖茶飲品牌一路在全球攻城撂地並挑逗嗜甜「飲君子」的珍珠，這些年幾乎和牛肉麵與滷肉飯一樣，成為國際美餐飲美食界的「台灣之光」。而台灣珍奶一到了日本市場後，更被驚為「天物」、培養出一群鐵粉，日本媒體形更以「喝了、就停不下來」形容台灣珍奶的無敵魅力。

「珍珠」其實是台灣「粉圓」的「雅號」。其由來已不可考，但有一個傳說指出，清朝年間，有點心師傅使用木薯粉代替糯米，製成類似元宵的〈粉圓甜羹〉進貢給慈禧太后祝壽，老佛爺嘗過了在甜湯內載浮載沈的一顆顆晶瑩剔透、QQ彈彈的「小玩意兒」後讚不絕口，粉圓從此挾「珍稀貢品」之名在台灣民間成了甜品的流行配料。一路到了今天，粉圓並有了不同的形、色、大、小，而包著內餡的〈包心粉圓〉並讓粉圓有了「內涵」。

這些年，晶華酒店一直在激推「愈在地，愈國際」的理念，如今要辦「珍珠趴」、推「粉圓嘉年華」，當然要有「國際感」。尤其是董事長帶頭推動，新到任的義大利籍點心房主廚安卓歷亞．柏諾菲尼(Andrea Bonaffini)，以及中餐點心房主廚吳滿權，更是將7／16日起登場的〈晶華瘋珍珠．粉圓嘉年華〉當成轉換跑道的「出場秀」，極盡巧思創意、精銳盡出、傾力炫技，活動期間的珍珠美饌，琳瑯滿目、洋洋灑灑，色香味形、俱能極盡挑逗，直教食饕吃貨感覺不吃一下、對不起自己。

「晶華瘋珍珠．粉圓嘉年華」期間，到台北晶華酒店上庭酒廊與azie餐廳，可以嘗到各式以珍珠入饌 的下午茶點。（圖／姚舜）

口感輕盈、甜而不膩的〈空氣感珍珠提拉米蘇〉，是台灣粉圓與義大利經典甜點的聯姻之作。有珍奶、抹茶與馬滋卡澎起司等3種口味與顏色的〈珍珠可頌〉，則讓台灣粉圓與歐式麵包更有「內涵」。〈珍珠奶茶戚風蛋糕〉則讓一顆顆宛如「發福魚子醬」的黑糖粉圓，讓內蘊奶茶口味的戚風蛋糕變身為一大尺寸的「華麗大布丁」。

在〈Regent gift Shop〉外賣的〈珍珠提拉米蘇杯〉，主廚Andrea先將黑糖珍珠鋪底，疊上以馬斯卡彭起士、蛋黃、糖製成的馬斯卡彭起士醬，鋪上巧克力戚風蛋糕，淋上義式濃縮咖啡液，綴上珍珠和巧克力片而成。（圖／姚舜）

在〈Regent gift Shop〉外賣的〈珍珠提拉米蘇杯〉，主廚Andrea先將黑糖珍珠鋪底，疊上以馬斯卡彭起士、蛋黃、糖製成的馬斯卡彭起士醬，鋪上巧克力戚風蛋糕，淋上義式濃縮咖啡液，綴上珍珠和巧克力片而成。（圖／姚舜）

台北晶華酒店〈azie〉餐廳的〈珍珠可頌〉麵包有：珍奶、抹茶與馬滋卡彭起司等3種口味，客人除可在餐廳享用，並有外賣服務。（圖／姚舜）

在台北晶華酒店〈azie〉餐廳與〈Regent gift Shop〉可買到與吃到的〈珍珠奶茶戚風蛋糕〉，有4吋、6吋與8吋3種尺寸可以選擇，表層的一顆顆黑糖珍珠宛如「發福的魚子醬」。（圖／姚舜）

〈珍珠奶茶戚風蛋糕〉的蛋糕體與外層均用珍珠奶茶提味，最後淋上顆顆飽滿的黑糖珍珠而成。（圖／姚舜）

以帕達諾、馬茲瑞拉及格呂耶爾3款起司揉入麵糰，再撖成麵皮作成大型義大利式麵餃，並包入起司、棉花糖和黑糖珍珠的〈珍珠披薩餃〉， 熱烤出爐、表皮鼓漲，以刀分切、拉起吃食，「牽絲掛縷」的香濃起士與食客「拔河」，誘發食慾。

在台北晶華酒店〈azie〉與〈上庭酒廊〉供應的〈珍珠披薩餃〉，內有帕達諾、馬茲瑞拉及格呂耶爾3款起司，切開時會「牽絲」。（圖／姚舜）

在台北晶華酒店〈azie〉與〈上庭酒廊〉供應的〈珍珠披薩餃〉，裡面包著三款不同風味的起士與珍珠，是一甜鹹味交織的麵餃。（圖／姚 舜）

表皮酥香、溫潤暖心的〈珍珠酥皮蛋塔〉，以及黑金外觀、一口咬下會爆漿的〈珍珠黑金流沙包〉，是表裡皆有創意的中式點心。除此，晶華酒店口飲務團隊並以粉圓為主角，全新研發了中西合璧的〈珍珠杏仁咖啡〉與〈珍珠鐵觀音氣泡飲〉，風味與口感曼妙，別的地方喝不到。

〈珍珠輕羽提拉米蘇〉以微波蛋糕和珍珠舖底，再擠上用氮氣丁打出的輕盈抺茶起士鮮奶油，形色味皆很迷人。（圖／姚舜）

在台北晶華酒店館內粵菜餐廳〈晶華軒〉與館外〈故宮晶華〉飲宴中心，都可以吃到裡面包著珍珠與奶皇餡的〈珍珠黑金流沙包〉。（圖／姚舜）

一口咬下〈珍珠黑金流沙包〉會爆漿，並看到黑糖珍珠流失。（圖／姚舜）

〈珍珠酥皮蛋塔〉的塔皮酥香脆，內餡多了黑糖珍珠增加口感。（圖／姚舜）

晶華酒店廚藝團隊研發的各式「珍饈」，將自7月18日至9月30日在酒店一樓〈azie〉與〈Regent Gift Shop〉、二樓〈上庭酒廊〉、三樓〈晶華軒〉、地下二樓〈祕密花園〉，以及館外的〈故宮晶華〉開賣，每款120元起。欲見珍珠新表情或想知道台灣粉圓如何和西式甜點聯姻送作堆？除了食饕與吃貨，致力推動台灣美食國際化的朋友，可以參考借鏡。

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