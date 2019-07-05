檢警偵辦鄭姓男子在自強號列車上刺殺鐵路警察案，鄭嫌雖已遭法院裁定收押。但鄭嫌疑送時，精神狀況似乎不穩，甚至在媒體面前大喊「我是有計畫的」，冷血性格讓大家不寒而慄。但警方詢問其為何帶刀坐車時，他竟然供稱是要到總統府抗議並開記者會，卻又不肯吐露動機與理由，讓偵辦人員直覺，鄭嫌似乎想透過裝瘋賣傻來規避責任。

雖然鄭妻聲稱他是冷氣工，平常就會帶著工作時的要用的刀子在身上，但鄭嫌搭車時，並非要上工，根本不需要帶刀。他除了帶著施工用的大型美工刀外，又帶著一把尖刀，動機就相當可議。

鄭嫌搭車時，又刻意不買車票上車，因此也無法確切知道他要前往的地點，不過當他說出要帶雙刀去總統府抗議時，讓警方相當訝異。警方反問他，你抗議至少要有訴求吧?接著進一步問其訴求與不滿為何?他又開始沉默封口。

據透露，在警方眼裡看來，鄭嫌不像是個有身心疾病的人，反而內心城府深沉，讓人無法摸透。只要一問到他犯案動機，他就開始胡言亂語;反之，他都相當平靜，似乎都在盤算著如何與員警應對。

(中時電子報)