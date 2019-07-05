陳曉回應陳妍希，小倆口大方放閃。（圖／取材自陳曉微博）

國民女神陳妍希和大陸男星陳曉在2016年結婚並生下兒子「小星星」，夫妻對家庭生活低調，但兩人卻屢被爆婚變，陸網近日還傳出陳曉和陳妍希鬧彆扭，陳曉一氣之下把兒子送回爸媽家，而隨著陳曉工作人員否認謠言後，陳妍希今（5日）也曬一家三口照，甜喊陳曉：「日夜拍戲的陳先生辛苦了。」

陳曉今迎接32歲生日，陳妍希深夜就搶先曬陳曉帥照和全家福為老公慶生，照片中，小倆口甜蜜頭靠頭，在爸媽中間的2歲的小星星開心燦笑，一家三口相當幸福，同時陳妍希也寫下：「日夜拍戲的陳先生辛苦了。願你每日都能睡個好覺，願你的付出都能有所得到，生日快樂❤」。

陳曉也轉發並放閃回應：「謝謝老婆，你是不是要表達身體健康，事業順心，不過你這樣比較文藝😏❤❤」，夫妻大方隔空曬恩愛，以行動打破婚變傳聞。其實在被傳婚姻觸礁時，陳曉的工作人員第一時間就出面否認，表示：「我們回應了事情就會一波接一波！你說做個公眾人物有多難！」無奈嘆常有子虛烏有的傳聞。

(中時電子報)