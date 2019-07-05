運動家西曼(右)敲出滿貫全壘打。（美聯社）

運動家5日逆轉擊敗雙城，左投王維中獲得中繼機會，2.1局無安打無失分，他在5局上落後時登板，恰好運動家打線在5局下超前比分，王維中因此賺得大聯盟生涯首勝！終場運動家以7-2獲勝，王維中自責分率降到1.56，他也是這場投最久的中繼投手。

雙城前半場雷大雨小，9支安打只攻得2分，運動家先發投手安德森(Tanner Anderson)撐到5局上兩人出局，留下兩位跑者之後退場。這時輪到左打卡斯楚(Jason Castro)，運動家換上左投王維中，以飛球將他收拾。

5局下運動家西曼(Marcus Semien)開轟追平比數，後頭的查普曼(Matt Chapman)趁著雙殺打溜回超前分，王維中因此成為勝投候選人。近來王維中已經連兩場擔任「一人左投」，今天運動家決定讓他繼續投。6局上王維中投出1次四壞保送，但是很快用雙殺打化解，三上三下。

7局上仍然是王維中，面對的是雙城核心棒次，他在球數領先時讓強打克魯茲(Nelson Cruz)滾地出局，再以滾地解決另一人，最後碰上明星三壘手沙諾(Miguel Sano)。沙諾是難纏的右打，王維中不斷以滑球和曲球投外角試探，沙諾只出棒1次就拚到兩好三壞，這時王維中突然以變速球攻擊內角，想要等保送的沙諾反應不及，站著被三振！憤怒的沙諾把球棒扔個老遠。

第8局運動家換投，8局下西曼揮出滿貫全壘打，領先激增到5分，王維中勝投穩穩入袋。這是王維中本季第10次登板無失分，第4次沒被敲安，35球投得可圈可點，大聯盟生涯中繼34場，終於獲得首勝(1勝0敗)。

(中時電子報)