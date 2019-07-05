台南市政府衛生局公布，上周新增本年度首例腸病毒感染併發重症確診個案(全國累計16例重症確診個案，腸病毒71型達10例，腸病毒D68型者2例、克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例)，北區7歲男童感染腸病毒71型，發病後持續高燒，第3日出現手抖與下肢無力等症狀，診所就醫返家後突抽搐、雙眼上吊、四肢僵直、唇色發紺，收住於本市醫學中心，經治療肌力逐漸回復，目前個案已康復出院。

衛生局指出，個案通報腸病毒感染併發重症時，衛生局及當地衛生所人員除衛教家長外，另針對個案就讀學校之接觸者列管，聯繫教育局加強防疫機制，督促學校加強清潔消毒、學童手部衛生及學童健康狀況追蹤。

衛生局提醒，入夏氣溫上升，腸病毒疫情仍在高峰，台南市108年度第26週門急診就診人數為1,242人次(流行閾值910人次)，民眾仍不能掉以輕心，腸病毒D68型、71型等仍可能感染幼兒童造成腦炎或肢體無力麻痺，民眾、學校或教托育機構應督導學童養成良好個人衛生習慣，手部衛生為預防腸病毒感染首要預防方法，洗手時應優先使用肥皂。

此外，吃飯前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後應執行手部衛生，請確實做到正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，居家一般環境清潔消毒可用「500ppm稀釋漂白水」進行消毒，泡製方法為：5湯匙(100c.c.)市售5％漂白水加入8瓶(1250 c.c.)共10公升清水後，混和均勻；家中孩童如有身體不適的狀況，應儘速就醫，請勿出入公共場所或安親班。

衛生局呼籲，家長應特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送至醫院治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共5家，分別為成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院。

(中時 )