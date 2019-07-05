高雄市長韓國瑜日前因登革熱經費問題，和行政院槓上，稱政府寧可笑咪咪補助其他國家，對高雄卻是不甘不脆，氣呼呼的。韓國瑜更表示，「我好像餐廳服務員拿小費一樣」。對此，前國民黨立委孫大千表示，辯才無礙，反應迅速的蘇貞昌院長怎麼忽然變「啞巴」了呢？

韓國瑜日前炮打中央，指政府寧可補助東南亞國家防疫，對高雄補助卻一點也不乾脆，韓2日下午開直播再轟中央「寧給外人、不給家人」，並指衛福部刻意拿補助越南肺結核的經費打臉他，卻不敢講補助印尼登革熱防治費用，「連公布資料都刻意扭曲、剪接、縮水，就是要把韓國瑜打成不認真防疫！」

對此，孫大千也在臉書發文表示，辯才無礙，反應迅速的蘇貞昌院長怎麼忽然變「啞巴」了呢？

請趕快站出來回答一下這幾個問題：

第一，民進黨政府在過去這幾年，到底有沒有補助東南亞國家防疫經費高達1億7800萬元？

第二，這筆經費補助，是東南亞各國來台灣拜託的？還是民進黨政府自己主動送上門的？

第三，東南亞國家的防疫工作，難道比高雄市的登革熱防疫更為重要嗎？

第四，行政院撥款給這些東南亞國家的時候，也是這麼三拖四卡，不乾不脆的嗎？還是真的把高雄人看成是「軟柿子」，好欺負呢？

(中時電子報)