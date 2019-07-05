儘管美國國會議員、前白宮官員和退役將領批評不斷，川普堅持在美國國慶舉行大閱兵並發表演說。由於明年美國即將舉行總統大選，外界批判他讓這場國慶演說充滿濃濃政治味，根本成了他明年大選的大型造勢活動。

明年美國即將舉行總統大選，川普堅持在此時舉行國慶大閱兵並發表演說，讓外界批評他讓這場國慶演說充滿濃濃政治味，根本成了他明年大選的大型造勢活動。

據路透社報導，事實上，川普在2017年受邀參加法國國慶時，就對法國閱兵大典念念不忘，回國後多次高喊美國也要閱兵；而川普一度計劃在去年退伍軍人節（Veterans Day）舉辦閱兵，但因預算問題被迫放棄。

據消息人士2日向《華盛頓郵報》（The Washington Post）透露，如今這場「向美國致敬」（Salute to America）閱兵，在挪用美國國家公園管理局（National Park Service）250萬美元（近7,800萬台幣），讓這場大閱兵預算終於有了著落。而通常僅在軍事衝突結束時舉行閱兵儀式，例如前總統老布希（George H.W. Bush）1991年在華府舉行全國勝利閱兵（National Victory Parade），慶祝波斯灣戰爭結束。

美聯社報導，川普在4日美國獨立紀念日在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前發表演說，強調「我們的國家比以往更強大」、「美國人無所不能」，並列舉美國太空人登月成功等歷史上一連串輝煌成就，並承諾美國很快在火星上插旗。川普大讚美國軍力，表示「過去65年以來，沒有一個敵國空軍可殺害美國士兵，因為天空是屬於美國的！」

A great crowd of tremendous Patriots this evening, all the way back to the Washington Monument! #SaluteToAmerica🇺🇸 pic.twitter.com/nJghdfqIhX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月5日

這場閱兵上，M1艾布蘭坦克（M1 Abrams tanks）與M2布雷德利裝步戰車（Bradley Fighting Vehicles）將開上華府大街，改裝成總統專機空軍一號（Air Force One）的波音747飛機、F-35等威力強大的戰機、海軍藍天使（Blue Angel）特技飛行隊戰機也將飛越上空，向美國民眾與全世界展現美國軍力。

在美國海軍藍天使特技飛行隊飛過林肯紀念堂後，替這場「向美國致敬」閱兵畫下句點。（美聯社）

不過報導指出，國防部代理部長艾斯培（Mark Esper）、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）會出席活動，但陸軍、海軍、空軍及陸戰隊4大軍種最高軍職領導人剛好有其他活動或休假，「集體缺席」仍引起關注。美國有線電視新聞網（CNN）指出，由於這場閱兵政治味濃厚，但美國國防部規定，三軍官兵不得從事政治活動；華府「公民道德責任組織」（Citizens for Responsibility and Ethics）也表示，如果軍方成員穿著制服、代表軍方，站在發表政治演說的總統旁邊，可能會有違反軍隊政治中立的疑慮。

國防部代理部長艾斯培（右）、參謀首長聯席會議主席鄧福德（左）與川普一同會出席活動。（美聯社）

此外，不少川普盟友、金主與行業協會高階主管也都能坐進貴賓專區，引來外界認為川普藉此機會拉攏盟友，根本是為明年大選造勢的批評。

(中時電子報)