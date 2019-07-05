There are unconfirmed reports of Kawhi enrolling one child in a Toronto school. Of course, LeBron did the same in L.A. a few years back and ended up returning to Cleveland. — Frank Isola (@TheFrankIsola) 2019年7月4日

今年總冠軍賽MVP「可愛」里歐納德還是趕緊做出決定吧！《The Athletic》記者艾索拉5日爆料，根據未經證實的消息來源，里歐納德已把自己1個小孩轉到多倫多學校就讀，如今續留暴龍效力的機率應該不只99％，而是99.9％了。

假如里歐納德真的這麼做了，那麼他續留暴龍確實機會很大，問題是這個爆料似乎不僅未經證實，也沒真正查證過，因為里歐納德跟女友確實生過兩個小孩，只是一個才3歲，另一個才4個月大，怎麼可能這麼小就辦理轉學手續呢？

其實這種球星小孩轉學的爆料司空見慣，過去最有名的例子當屬「小皇帝」詹姆斯效力騎士時期，接連爆出他去洛杉磯參觀當地高中的消息，如今詹皇如今真的跳槽湖人了，或許美國媒體認為這種轉學爆料，也會有一定的可信度吧。

如今里歐納德已跟湖人、快艇與暴龍等隊完成會面談判，接下來就等他宣布最終決定，根據最接近里歐納德的美國記者克里斯卡特表示，里歐納德最快要到明天才會宣布結果，目前3隊仍有機會搶到他，並未出現任何一隊占優情勢。

(中時電子報)