大雨特報。(中央氣象局)

受西南風影響，中央氣象局表示，今（５）日臺南以南地區有局部大雨發生的機率，其他地區有零星短暫雨的機率，花東地區則受西南風沉降有局部焚風發生可能。氣象專家表示，不穩定天氣將持續到下週。另，本月進入颱風活躍期，但最新數據顯示，未來一週無颱風生成跡象。

氣象局今天針對臺南市、高雄市、屏東縣等3縣市發布大雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；另外，受西南風沉降影響，今（５）日中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷為黃色燈號，高溫將達到36度以上，有局部焚風發生的機率，請民眾多留意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，今(5)日受西南風挾帶南海輸送來的低層水氣，迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫雨的機率；中北部山區午後有局部陣雨或雷雨發生機率，西南風帶來偏暖的大氣，「過山沉降」更會在花東縱谷及東南部造成高溫。

吳德榮表示，週末(6日)至週四(11日)西南風影響的型態持續，迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨，其他地區，午後亦有局部雷陣雨發生機率。

吳德榮指出，氣候上，7月分西北太平洋颱風生成數，平均約為4個，應該是比較活躍的；但最新模式模擬顯示，未來一週並無颱風生成的跡象。

(中時電子報)