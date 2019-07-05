神農路因為逢雨必淹，當地人稱呼為「神農溪」。幾乎下半小時大雨就開始淹。(中天新聞)

20190704中天新聞 揭露高雄下水道秘辛！景象怵目驚心

高雄在前政府執政時期，經常淹水，下水道嚴重淤積。高雄市長韓國瑜上任後，動用第二預備金6500萬清水溝和下水道，也挖掘出更多淹水真相。《中天新聞》報導，以鳥松區神農路為例，市府就投入4百萬清淤，高約2.5公尺的下水道就積了快2公尺的雜物淤泥，幾乎沒有排水功能。影片被韓粉瘋傳，不到24小時就累積點閱近11萬。

《中天新聞》直擊高雄鳥松神農路下水道清淤工程，記者寸步難行，底下充斥爛泥巴、樹枝、寶特瓶、沙包，下水道全長約700公尺，整條淤積嚴重失去排水功能，因為逢雨必淹，當地人稱呼神農路為「神農溪」。

居民受訪時說，「習慣了，常常淹水，無奈是一定會的。生意不能做，每次大概下半小時大雨水就淹起來。」

神農路淹水不只是天災，今年第一次鑿開了清掃孔，多年淤積塞滿整條下水道的真相也曝光。高雄水利局長李戎威也透露，過去沒有清掃孔，事實上也沒有任何人敢進去，第一個人進不去，第二你機器下不去、第三個還有沼氣，所以淤積非常嚴重。

中天記者在鑿開5天後，再次進入下水道，2.5公尺的高度，淤積量最高處將近2公尺，小山貓加上怪手清175公尺就清出3千多噸的淤積物。這段影片在韓粉社團被狂貼，不到24小時就累積近11萬點閱。

Youtube底下網友也留言「如果韓市府拚成這樣都還要罷免，那你們高雄人就三好加一好！」、「高雄人快把那些綠區立委，議員丟下去清水溝！」、「高雄人怎麼可以忍？！我們辛苦錢交稅養什麼狗官？」、「叫那些要罷免市長的人去清」、「花媽花100億做滯洪池，但側溝、下水道、涵洞不清，這是什麼邏輯」、「味道不敢想像，組織年輕人下去體驗一下。」、「高雄人寧願淹水也要投民進黨? 做太好的韓總反而要被罷免??」、「我能說比印度和斯里蘭卡這些沒什麼地下水道的國家還離譜嗎 ？這不是直轄市的素質 ，這是未開化城市的標準 ，非洲都比這裡好 ，半小時就淹水 ，不是離譜能形容的 。」

(中時電子報)