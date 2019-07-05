台北市長柯文哲率團赴上海參加雙城論壇第3天，柯文哲今將前往昆山與台商座談，傍晚返回上海虹橋賓館參加歡送晚宴，傳出大陸國台辦主任劉結一可能於晚宴時與柯見面，對此，柯文哲今上午受訪表示，據他所知，劉結一還在北京，還沒收到上海通知，我們還是會照程序走，該報被會報備。

劉結一昨針對媒體詢問是否會見柯文哲時答覆，今天事情會明朗化，被解讀為柯劉會可望今登場；媒體關注北市府是否已跟陸委會報備行程變更，柯文哲說，我們會按照程序走，若有接到通知，該報備會報備。

此外，陸委會不認同台滬雙城論是兩岸目前官方唯一溝通管道，柯文哲說，雙城論壇是城市交流層面，沒有涉及簽約或幹什麼，還好啦。

劉結一昨聲稱跟台灣政治人物談好統一進程，媒體問會不會擔心柯劉會談一國兩制相關問題，柯文哲表示，其實他這幾年跟大陸來往經驗，他們還是非常嚴謹，看什麼樣的人講什麼樣的話，他的立場相當清楚，他們也不會冒失，懂這個邏輯就好。

柯文哲今前往昆山與台商座談，行前被解讀是為為明年總統選舉準備，搶攻台商票意味濃厚，柯文哲解釋，長三角地區有70萬的台灣人，大本營就是昆山，這次來經貿參訪，正確講是台商聚集最多的地方我們也會去參訪，是很正常的參訪活動。

柯抱怨，活在世界上為什麼不能正面研究，如何見解北台灣跟長三角經貿活動，不要什麼都想到選舉，拜託，頭腦清醒一點。

(中時 )