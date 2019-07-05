柯文哲今(7/5)日將赴昆山參訪，他說，在長三角有七十萬台灣人，台商的大本營在昆山，這次來也是經貿參訪，正確的講，台商聚集最多的地方我們還是會去看，這是很正常的參訪活動。

外界有人批評柯文哲去長三角參訪是在為大選預熱，宣示意味濃厚。柯文哲5日還沒前往昆山前說:「活在這世界上，你為何不正面說是研究怎麼去對接北台灣和長三角的經貿活動，不要什麼都想到政治，頭腦要清楚一點(台語)。」

(旺報 )