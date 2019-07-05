美國一名女子絲坦 (Colleen Stan)，1997年20歲，某日到加州參加友人生日趴時，為了省錢決定搭順風車，不料搭上霍克(Cameron Hooker)與珍妮絲(Janice Hooker)開的車之後，開始了噩夢，不但被綁架淪為性奴7年，晚上還像死屍一樣睡在「棺材」裡。

絲坦當時上了賊車後，被用布塞住嘴，並且用一個袋子蓋住頭捆綁，然後被載到夫妻倆位於加州軍德拉布拉夫市的家，再把她放進一個類以棺材的長方型箱子裡。

絲坦共被綁架了7年，期間成了霍克的性奴，每天超過20個小時待在棺材裡，後來霍克想收她當「二奶」，因正宮珍妮絲吃醋怕失寵，1984年某天就開車載絲坦逃離這個魔窟，這才讓絲坦結束7年夢魘。珍妮絲後來獲得警方「免罪保證」指證霍克罪行，當年她才15歲，跟絲坦一樣也是受害者。

絲坦後來雖重獲自由，但不可思議的是，她卻在法庭上為霍克求情，因而被專家認為得了「斯德哥爾摩症候群」，即對綁架者動了真情，不過霍克還是被判104年徒刑。絲坦這段遭遇後來被拍成紀錄片《箱中之女》(Girl in the Box)，最近在英國「第五頻道」(Channel 5)重播。

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(中時電子報)