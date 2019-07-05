PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統初選電話民調，將於7月8日至14日登場。高雄市長韓國瑜聲勢居高不下，連續5場造勢場場爆棚，創下每場均破6位數人次紀錄，被外界視為最有贏面擬參選人。韓黑預謀「棄朱保郭」，盼將新北市前市長朱立倫的民調棄保給鴻海集團創辦人郭台銘，好讓韓無法出線。網友則打臉，朱尚年輕仍能有番作為，且自己深藍親戚都興奮等民調打來要挺韓了，棄保是不可能的。

網友在PTT論壇發《棄朱保郭 投朱立倫就是投韓國瑜》一文，「這禮拜的每一份民調資料，結果都一樣，朱立倫是第三名。非朱不投，還是投朱，愛你所愛郭朱都可，棄朱保郭是韓不投，棄朱保郭。」

發文網友更表示：「剩下3天民調就要開始，不希望韓國瑜出來選的人，一定要開始發酵棄朱保郭了，發酵成功的話可以讓韓國瑜待好高雄。棄朱保郭，是韓不投。」

對此，有網友直言：「感覺就不可能棄保啊！我深藍舅舅們都很HIGH的等民調要支持韓啊！」「好慘，打韓不成改打朱」。

其他網友則紛紛回應：「尊重選擇好嗎」、「黨內初選棄保搞不太起來吧？」「以年紀來說，確實朱可以先做行政院長」、「棄朱保韓，唯一支持韓國瑜」、「韓只要過初選 ，就穩當選了」、「我家接過朱、郭拜票電話，韓還沒接過」、「郭的小孩政策猶如廢紙一般，毫無意義」、「朱已經要被選民棄保也太可憐了，但沒辦法」、「哈哈政黑真的怕韓總出來耶！初選非韓不投啦」、「初選民調都能棄保就神了……」

(中時電子報)