網友留言。（圖片翻拍自韓國瑜後援會臉書）

台南一直被視為民進黨綠到出汁的鐵票區。不過，這次有位淺綠台南人表態支持高雄市長韓國瑜，他表示，台南有許多低調挺韓的在地人，大家只是低調不張揚。但是他投票只看會不會做事，韓國瑜就是會做事的人。雖然他表態也引起一些深綠鄰居的鄙目，但他支持誰就支持誰，不想想再因為身在深綠地區還要這麼繼續沉默下去！

網友在臉書《韓國瑜後援會》粉專發文表示，住在深綠地區，在地土身土長的台南人，老實說我不算是中間選民，而是偏綠的淺綠人士，但是選舉時他只投會做事的候選人。

該網友更表示，第一次光明正大穿上韓家軍衣服，車貼韓家軍貼紙，看著少數深綠鄰居里民那種鄙視的眼神，我還是笑笑的點點頭，下午上班途中（他上夜班）遇上看見他機車韓家軍貼紙對我輕按喇叭伸手比讚的駕駛人還真不少，他知道台南低調的韓粉不少。雖然家人對他說別太高調，但是他認為他想支持誰就支持誰，不想再因為身在深綠地區還要這麼繼續沉默下去！

該網友稱，因為工作是輪休制的關係，他無法參與韓總的造勢場合，但韓總若是能贏得國民黨總統候選人初選，家族這十幾張選票雖然不算多，但積少成多，也算是期望能把韓總往總統府前進的小小推力，加油吧!

(中時電子報)